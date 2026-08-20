El Concejo aprobó un pedido para erradicar y prevenir microbasurales en Adelina Centro, Este y Oeste

Por Santotomealdía



El Concejo Municipal aprobó este martes un proyecto que solicita al Municipio una intervención integral para erradicar y prevenir microbasurales en Adelina Centro, Adelina Este y Adelina Oeste. La iniciativa fue presentada por los concejales justicialistas Rodrigo Alvizo, Rosana Zamora y Rosa María Escandell, y recibió tratamiento sobre tablas durante la sesión.

El pedido no se limita a la limpieza y el retiro de los residuos acumulados, sino que contempla un relevamiento de los microbasurales existentes, el acondicionamiento y recuperación de los espacios intervenidos, medidas para evitar que vuelvan a formarse y el refuerzo del servicio de recolección en aquellos sectores donde resulte necesario.

En los fundamentos de la iniciativa, los concejales advirtieron que la acumulación de residuos en espacios públicos constituye una problemática ambiental y sanitaria que afecta la calidad de vida de los vecinos y deteriora el entorno urbano. También señalaron que estos puntos favorecen la proliferación de insectos y roedores, generan malos olores y pueden convertirse en focos de contaminación, particularmente durante períodos de altas temperaturas o precipitaciones.

Los autores del proyecto indicaron además que vecinos de Adelina Centro, Este y Oeste manifestaron su preocupación por la presencia y el crecimiento de estos puntos de disposición irregular de residuos. Frente a esa situación, consideraron que “es necesario que el Estado municipal intervenga de manera integral, no sólo mediante la limpieza y erradicación de los microbasurales existentes, sino también mediante acciones que permitan prevenir su reaparición”.

La comunicación aprobada establece también un criterio para determinar dónde deberían comenzar las intervenciones. En ese sentido, solicita priorizar aquellos microbasurales que por su magnitud, ubicación o cercanía a viviendas, establecimientos educativos, espacios verdes o vías de circulación representen un mayor riesgo ambiental o sanitario.

Finalmente, los concejales sostuvieron en los fundamentos que “la recuperación y puesta en condiciones de los espacios afectados contribuye a mejorar el ambiente urbano y las condiciones de habitabilidad de los barrios”. Con la aprobación del proyecto, el pedido quedó formalmente dirigido al Ejecutivo para que, a través de las áreas correspondientes, avance con las tareas planteadas en los tres barrios Adelina.