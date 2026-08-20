El Gobierno avanza con la privatización del Belgrano Cargas y licita las líneas por 50 años

El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su programa de privatizaciones y oficializó el llamado a licitación para concesionar durante 50 años las líneas ferroviarias Belgrano, San Martín y Urquiza, que actualmente son administradas por Belgrano Cargas y Logística S.A. La medida contempla una participación privada bajo un esquema de acceso abierto y alcanza a 7.594 kilómetros de vías distribuidos en 16 provincias.

El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien informó que la resolución será publicada en el Boletín Oficial. La red concesionada mantiene conexiones con los principales puertos del país y con Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, por lo que el Gobierno considera al sistema ferroviario de cargas como una infraestructura estratégica para reducir costos logísticos y potenciar las exportaciones.

El proceso establece que los futuros concesionarios deberán asumir planes de inversiones obligatorias, mientras que también podrán acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en caso de comprometer desembolsos de al menos 200 millones de dólares para la renovación de vías.

Según explicó Caputo, el Gobierno busca modificar el esquema que durante décadas dejó al Estado a cargo de un sistema que, pese al aumento de los recursos destinados a su funcionamiento, sufrió un progresivo deterioro. El ministro remarcó que la producción agropecuaria se multiplicó por seis desde 1970, mientras que el Belgrano Cargas actualmente transporta incluso menos volumen que entonces.

La administración de Javier Milei sostiene que el problema no estuvo relacionado con la falta de demanda, sino con la ausencia de incentivos para invertir y mejorar la gestión. Bajo el nuevo modelo, el Estado dejará de ocupar el rol de operador y conservará las tareas de regulación, fiscalización y control, mientras que el sector privado deberá aportar capital, capacidad de gestión y asumir el riesgo empresario.

El llamado a licitación también establece un régimen de acceso abierto, que permitirá que distintos operadores utilicen la infraestructura bajo condiciones objetivas y no discriminatorias. Además de las obras obligatorias previstas para los primeros cinco años, los oferentes podrán proponer trabajos adicionales que serán considerados al momento de evaluar las propuestas.

El Gobierno argumentó que el plazo de concesión de medio siglo busca generar previsibilidad para inversiones de gran escala, cuyos períodos de recuperación suelen ser extensos. El objetivo es que los concesionarios tengan incentivos no solo para recuperar la infraestructura existente, sino también para mantenerla y renovarla durante toda la vigencia de los contratos.

Entre las obras contempladas figuran la eliminación de un cuello de botella ferroviario en la ciudad de Santa Fe, la recuperación del ramal azucarero del Belgrano, la rehabilitación del corredor principal de la Línea San Martín y la recuperación del ramal troncal de la Línea Urquiza.

La licitación incluye además la posibilidad de que los privados adquieran locomotoras y vagones correspondientes a cada línea. El dinero obtenido por la venta y el remate del material rodante será destinado a un fideicomiso específico para contribuir al financiamiento de las obras obligatorias.

El Gobierno señaló que, al comienzo de la actual gestión, Belgrano Cargas atravesaba una situación operativa y financiera crítica, con pérdidas económicas, infraestructura deteriorada, numerosos descarrilamientos y falta de mantenimiento. Los informes oficiales también habían detectado incumplimientos de entre el 20% y el 40% en el mantenimiento programado del material tractivo durante 2023.

Con el llamado a licitación, el Ejecutivo busca avanzar en la transformación del sistema ferroviario de cargas y en el esquema de privatizaciones impulsado por la Ley Bases, con la expectativa de atraer inversiones privadas y mejorar la infraestructura necesaria para el transporte de la producción argentina.