River rescató un empate en la altura y deberá definir la serie en casa

River Plate empató 0-0 ante Independiente Santa Fe este miércoles en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. De esta manera, buscará definir la clasificación la próxima semana en el Monumental.

El equipo dirigido por el Chacho Coudet tuvo el control durante buena parte del primer tiempo y manejó la pelota con claridad, aunque no consiguió traducir esa superioridad en goles. River llegó a tener cerca del 70% de posesión, mientras que el conjunto colombiano apostó a los ataques rápidos.

La primera ocasión clara fue para el Millonario: Lautaro Rivero ganó de cabeza tras una pelota parada, pero Weimar Asprilla respondió con una gran atajada y desvió el remate al córner.

Independiente Santa Fe reaccionó y comenzó a encontrar espacios. A los 14 minutos, el argentino Nahuel Bustos estrelló un remate en el travesaño, en una de las situaciones más peligrosas de la primera mitad.

Sobre el cierre del primer tiempo, el conjunto colombiano volvió a quedar cerca. Fausto Vera perdió la pelota en mitad de cancha y Santa Fe salió rápidamente de contra. Bustos volvió a ser protagonista y su remate terminó pegando en el palo izquierdo del arco defendido por Santiago Beltrán.

El complemento mostró otra cara. River perdió el control que había tenido durante la primera mitad y Santa Fe comenzó a dominar las acciones y a generar las situaciones más claras.

Apenas comenzado el segundo tiempo, un mal control de Rivero dejó a Bustos nuevamente frente al arco. El delantero intentó definir por encima de Beltrán, pero su remate se fue por encima del travesaño y River volvió a salvarse.

Con el correr de los minutos, el equipo colombiano siguió presionando y consiguió instalarse cerca del área visitante. River tuvo dificultades para salir y terminó priorizando el orden defensivo para sostener el empate.

Finalmente, el 0-0 no se modificó y la serie quedó completamente abierta. River buscará aprovechar la localía para conseguir el pase a los cuartos de final.

El partido de vuelta se disputará el miércoles 26 de agosto en el estadio Monumental, donde el Millonario necesitará una victoria para avanzar de ronda.