Tragedia en Kenia: murió el jefe de Inteligencia de Ecuador en un accidente de helicóptero

El director general del Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador, Michele Sensi-Contugi Ycaza, murió este miércoles en Kenia tras el accidente del helicóptero en el que viajaba junto a otras seis personas. Entre las víctimas también se encontraba su esposa, Stephany. Ninguno de los ocupantes sobrevivió al siniestro.

El accidente ocurrió alrededor de las 9.13 en el condado de Samburu, en el norte de Kenia, una zona reconocida por sus reservas naturales y por la actividad turística vinculada a los safaris. Según informaron las autoridades locales, el helicóptero había partido desde la Reserva Natural de Loisaba y se dirigía hacia Ewaso Nyiro cuando cayó en las inmediaciones del monte Ololokwe.

La aeronave era un Eurocopter EC130 B4 operado por la empresa Lady Lori Helicopters y realizaba un vuelo chárter para pasajeros vinculados con la compañía turística &Beyond. A bordo se encontraban seis pasajeros y el piloto.

Las características del terreno dificultaron el acceso de los equipos de emergencia hasta el lugar del impacto. La Cruz Roja de Kenia participó del operativo junto con otros organismos, mientras que empresas de aviación de la zona también pusieron aeronaves a disposición para colaborar con las tareas.

Tras conocerse la tragedia, el ministro de Transporte de Ecuador, Roberto Luque, confirmó la muerte del funcionario y su esposa. Las autoridades de Kenia iniciaron una investigación para determinar qué provocó la caída del helicóptero, mientras se analizan las condiciones en las que se desarrollaba el vuelo y el estado de la aeronave.

El accidente volvió a generar preocupación por la seguridad de los vuelos turísticos en el norte de Kenia. En febrero de este año, otras seis personas habían muerto en un accidente de helicóptero ocurrido en una zona montañosa del oeste del país.

Quién era Michele Sensi-Contugi

Sensi-Contugi ocupaba uno de los cargos más sensibles del Gobierno de Daniel Noboa, al estar al frente del principal organismo de inteligencia de Ecuador. Había ingresado a la administración pública en enero de 2024, cuando el mandatario lo designó como director del entonces Centro de Inteligencia Estratégica (CIES).

Su llegada se produjo tras la salida de Fausto Cobo, un coronel retirado que había conducido el organismo durante el gobierno de Guillermo Lasso. Posteriormente, la institución fue reorganizada y pasó a denominarse Centro Nacional de Inteligencia.

Antes de desembarcar en el Gobierno, Sensi-Contugi había desarrollado buena parte de su trayectoria en el ámbito empresarial. Estuvo vinculado con compañías dedicadas a la fabricación de productos de caucho y plástico y al comercio mayorista, entre ellas Senco S. A. y Sensistudio S. A., ambas con actividades registradas en Ecuador.

Su designación al frente de Inteligencia significó así el paso desde el sector privado hacia una de las áreas estratégicas de la administración de Noboa, en un contexto marcado por la lucha del Gobierno ecuatoriano contra el crimen organizado.

Ahora, la investigación abierta en Kenia deberá establecer por qué el helicóptero perdió el control y terminó estrellándose en una zona de difícil acceso. Por el momento, las autoridades no informaron las causas del accidente y las pesquisas continúan.