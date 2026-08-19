Temporal en el norte de Chile: un muerto, más de 1.000 evacuados y alerta por nuevos aluviones

Un fuerte temporal golpeó el norte de Chile y provocó aluviones, derrumbes y deslizamientos de tierra en varias localidades, con un saldo de al menos un muerto, tres heridos y 1.166 evacuados. Además, decenas de personas permanecían aisladas y cientos de viviendas sufrieron daños.

Ante la gravedad de la situación, el presidente José Antonio Kast viajó a la zona para supervisar el operativo de emergencia y decretó el estado de excepción constitucional de catástrofe en Tocopilla, una de las localidades más afectadas.

El balance difundido por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) mostró un rápido incremento de las evacuaciones: de poco más de 300 personas durante la noche del martes se pasó a más de 1.100 evacuados. También se contabilizaron unas 20 personas aisladas, más de 580 damnificadas y más de 1.000 viviendas con algún tipo de daño.

La emergencia se concentra principalmente en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama, donde continúan los operativos de rescate y evacuación. Durante la madrugada, efectivos de Carabineros, con apoyo de la Armada, lograron rescatar con vida a dos personas que habían quedado atrapadas en Iquique, entre ellas un hombre de unos 80 años.

El rescate se desarrolló en condiciones complejas debido a la acumulación de tierra y barro. Ambas personas fueron trasladadas a un lugar seguro y posteriormente evaluadas por equipos médicos, que constataron que se encontraban en buen estado.

Tocopilla es uno de los puntos más golpeados por el temporal. La localidad, de unos 30.000 habitantes y rodeada de quebradas, sufrió un aluvión que provocó daños en el hospital, inundaciones en viviendas y cortes de rutas. Como consecuencia, la comuna quedó aislada desde el martes.

Tras encabezar una reunión de emergencia en Antofagasta, Kast dispuso el envío de recursos humanos y materiales para asistir a los afectados y sostuvo que la prioridad es poner a salvo a las personas que permanecen en zonas de riesgo.

El mandatario también planteó la necesidad de revisar la planificación urbana, especialmente por la presencia de numerosas familias que viven en campamentos ubicados en sectores expuestos a fenómenos naturales.

La alcaldesa de Tocopilla, Ljubica Kurtovic, describió el panorama como “una tragedia” y advirtió sobre las dificultades que presenta la geografía de la zona para enfrentar la emergencia. Entre el lunes y el martes se registraron unos 30 milímetros de lluvia, una cantidad considerable para una región caracterizada por su clima desértico.

El riesgo todavía no desapareció. Las lluvias continuaban este miércoles y las autoridades mantienen la preocupación por posibles nuevos desplazamientos de agua, barro y piedras desde las zonas montañosas.

La Dirección Meteorológica de Chile anticipó que las condiciones adversas podrían extenderse al menos hasta el viernes, con lluvias intensas, nieve, fuertes vientos y probabilidad de tormentas eléctricas. El fenómeno está asociado a una denominada “baja segregada”, un núcleo de aire frío en altura que genera inestabilidad atmosférica.

A su vez, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) estableció un riesgo muy alto de aluviones y derrumbes en sectores del litoral de Tocopilla y Taltal y en áreas de la cordillera de la Costa. En el litoral de Antofagasta, el nivel de riesgo fue considerado alto.

Senapred mantiene la Alerta Roja Regional por el evento meteorológico y continúan las evacuaciones preventivas en distintos sectores. La situación también obligó a suspender las clases en Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, mientras que cinco establecimientos sanitarios permanecían fuera de servicio y sus pacientes debieron ser derivados.

La emergencia vuelve a poner de manifiesto la vulnerabilidad de Chile frente a los fenómenos naturales. El país está expuesto a inundaciones, sequías, terremotos, actividad volcánica y otros eventos asociados a las condiciones climáticas, en un contexto en el que las autoridades también preparan sus sistemas de prevención ante la posible llegada de un “Súper Niño” hacia fin de año.