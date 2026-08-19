Bombardeos israelíes en Gaza dejaron al menos 10 muertos y 20 heridos

Los bombardeos israelíes volvieron a golpear distintos puntos de la Franja de Gaza y dejaron al menos diez personas muertas y otras 20 heridas, según informaron autoridades sanitarias y organismos de rescate del enclave. El ataque más grave ocurrió en la sede de la Policía municipal de Ciudad de Gaza, en el norte del territorio, donde murieron nueve personas y otras 15 resultaron heridas.

El hospital Al Shifa informó que entre las víctimas fatales había una mujer y una niña. La Defensa Civil de Gaza, organismo que opera bajo la administración de Hamás, confirmó el número de fallecidos. Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) señalaron que el objetivo era un comandante de Hamás al que acusaban de preparar ataques contra tropas israelíes.

Según las FDI, antes de llevar adelante la operación se adoptaron medidas para reducir el riesgo para la población civil, entre ellas el uso de municiones de precisión y vigilancia aérea. Sin embargo, el Ejército israelí no identificó al supuesto comandante que buscaba alcanzar mediante el ataque con drones.

La décima víctima fatal se registró en otro bombardeo, esta vez en el campo de refugiados de Nuseirat, donde un hombre que circulaba en motocicleta fue alcanzado por el ataque.

Entre los fallecidos en Ciudad de Gaza se encuentra Faten al Sajar, directora de la Policía Femenina, además del actual jefe de la Policía local, quien había asumido el cargo apenas ocho días atrás tras el asesinato de su antecesor.

Desde el Ministerio del Interior de Gaza denunciaron una nueva escalada militar y acusaron a Israel de atacar deliberadamente a las fuerzas policiales con el objetivo de generar caos en el territorio. El organismo reclamó además la intervención de la comunidad internacional para frenar los ataques.

En la misma línea, el portavoz de Hamás, Hazem Qassem, cuestionó a Israel por lo que consideró un incumplimiento de los llamados a un alto el fuego. También responsabilizó a la Junta de Paz impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump, encargada de implementar el acuerdo alcanzado en octubre, por no ejercer suficiente presión sobre Israel para que respete sus compromisos.

Los nuevos ataques se producen en un contexto de persistentes enfrentamientos y renovadas denuncias sobre el incumplimiento de los compromisos de cese de las hostilidades, mientras continúan los esfuerzos diplomáticos para sostener el acuerdo y evitar una nueva escalada en Gaza.