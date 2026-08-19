Las Leonas siguen en carrera: Argentina avanzó a la siguiente ronda del Mundial

Las Leonas cumplieron con el primer objetivo en el Mundial de hockey sobre césped. La Selección argentina femenina se clasificó a la siguiente ronda luego de vencer este miércoles por 2-0 a Escocia, en la tercera y última fecha del Grupo B.

El equipo dirigido por Fernando Ferrara se impuso en el Belfius Hockey Arena de Bélgica gracias a los goles de María José Granatto y Lara Casas. La capitana argentina abrió el marcador en el primer cuarto, mientras que Casas amplió la diferencia en el tercero para encaminar una victoria que le permitió a la Argentina avanzar de fase.

Con este resultado, Las Leonas terminaron primeras en su grupo con 7 puntos, producto de los triunfos frente a Alemania (3-2) y Escocia (2-0), además del empate 1-1 ante Estados Unidos en el debut.

La Argentina comenzará ahora una nueva etapa del certamen junto con Alemania, que finalizó segunda en el Grupo B tras derrotar 3-1 a Estados Unidos, y los dos seleccionados que consigan avanzar desde el Grupo C, integrado por Bélgica, España e Irlanda.

Además, Las Leonas tendrán una ventaja importante en esta instancia: arrastrarán tres puntos correspondientes al triunfo conseguido ante Alemania en la fase inicial. Los dos mejores equipos del nuevo grupo avanzarán directamente a las semifinales.

El seleccionado argentino busca volver a conquistar un Mundial después de los títulos obtenidos en Perth 2002 y Rosario 2010. En la última edición, Las Leonas alcanzaron la final, pero cayeron ante Países Bajos, que se consagró campeón y ganó las últimas tres ediciones del torneo. Con nueve títulos, el seleccionado neerlandés es además el máximo ganador de la historia de la competencia.

El Mundial 2026 se disputa entre Países Bajos y Bélgica y comenzó el sábado 15 de agosto. La competencia continuará hasta el 29 de agosto, cuando se dispute la gran final en el Wagener Stadium de Ámsterdam, escenario donde se conocerá a las nuevas campeonas del mundo.

Con la clasificación asegurada, Las Leonas irán ahora por un lugar en las semifinales y buscarán mantenerse entre las grandes protagonistas del hockey internacional.