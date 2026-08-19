Estudiantes fue más que Universidad Católica y sigue en carrera en la Libertadores

Estudiantes goleó 3-0 a Universidad Católica de Chile y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026. El Pincha, que había empatado 1-1 en el partido de ida, resolvió la serie como local con una gran actuación en el segundo tiempo.

Los goles fueron convertidos por Joaquín Correa, a los 43 minutos del primer tiempo, y Guido Carrillo, a los 8 y 38 minutos del complemento. Con el 4-1 global, el equipo dirigido por Alexander Medina se metió por segundo año consecutivo entre los ocho mejores equipos del máximo certamen continental.

El primer tiempo fue parejo y de pocas situaciones. Universidad Católica tuvo la primera aproximación con un remate de Carrillo a los seis minutos, mientras que Estudiantes respondió con un disparo de Alexis Castro desde afuera del área.

Cuando parecía que la etapa inicial terminaría sin goles, apareció Joaquín Correa. A los 43 minutos, el delantero recibió en el borde del área, controló la pelota y sacó un remate seco al primer palo que venció al arquero Vicente Bernedo para poner el 1-0.

Estudiantes salió decidido en el complemento y rápidamente empezó a inclinar el partido a su favor. A los cuatro minutos, Carrillo estuvo cerca con un cabezazo que fue contenido por Bernedo.

Pero el delantero tendría revancha apenas unos minutos después. A los 8 minutos, Eros Mancuso envió un centro desde la derecha y Carrillo apareció en el área para conectar un cabezazo que picó antes de ingresar por el ángulo, estableciendo el 2-0.

Con la ventaja, el Pincha manejó el desarrollo y encontró espacios ante una Universidad Católica que necesitaba dos goles para volver a meterse en la serie. Fernando Muslera también tuvo participación para sostener el arco local ante algunos intentos del conjunto chileno.

El golpe definitivo llegó a los 38 minutos del segundo tiempo. Edwin Cetré envió un centro fuerte al segundo palo y Carrillo apareció nuevamente para puntear la pelota y marcar el 3-0, sellando su doblete y la clasificación de Estudiantes.

De esta manera, el conjunto platense cerró una serie que había comenzado con un empate 1-1 en Chile y avanzó con autoridad a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Ahora, Estudiantes espera por su próximo rival, que saldrá del cruce entre Rosario Central y Corinthians de Brasil, que se enfrentarán este jueves 20 de agosto desde las 21:30, hora argentina.