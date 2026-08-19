Copa Sudamericana: Boca goleó en Paraguay y enfrentará a San Pablo en cuartos de final

Boca goleó 4-0 a Deportivo Recoleta de Paraguay y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, luego de imponerse por un contundente 7-1 en el resultado global. En la próxima instancia, el Xeneize enfrentará a San Pablo de Brasil, que eliminó a Bolívar.

Los goles del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena fueron convertidos por Santiago Ascacíbar, a los 30 minutos, y Sebastián Villa, a los 43', ambos en el primer tiempo. En el complemento, Miguel Merentiel amplió la ventaja a los 7', mientras que Alan Velasco marcó el cuarto a los 32'.

El conjunto argentino había quedado bien parado después del partido de ida, disputado en La Bombonera, donde se impuso 3-1. Con esa ventaja, Boca salió a Paraguay con margen para manejar la serie y terminó resolviéndola sin sobresaltos.

El Xeneize dominó desde el comienzo y tuvo el control del partido. A los 30 minutos, Ascacíbar volvió a ser protagonista en el área y abrió el marcador de cabeza para poner el 1-0.

Antes del cierre de la primera mitad apareció Villa. El delantero tuvo una primera oportunidad que fue contenida por el arquero Nelson Ferreira, pero poco después volvió a intervenir y, a los 43 minutos, marcó el 2-0 que prácticamente sentenció la clasificación.

Boca mantuvo la intensidad en el complemento y rápidamente amplió la diferencia. A los 7 minutos, Milton Delgado recuperó la pelota en mitad de cancha y habilitó a Merentiel, quien definió con categoría por encima del arquero paraguayo para establecer el 3-0.

El cuarto llegó a los 32 minutos, cuando Velasco coronó una buena acción individual: dejó en el camino a un defensor, ingresó al área y sacó un derechazo que se metió en el ángulo izquierdo de Ferreira.

Con la goleada consumada, Boca cerró una serie que terminó con siete goles a favor y apenas uno en contra y se metió entre los ocho mejores equipos de la competencia.

Boca enfrentará a San Pablo

El próximo rival del Xeneize será San Pablo, que eliminó a Bolívar tras empatar 1-1 en Bolivia y ganar 3-1 en Brasil, para imponerse 4-2 en el global.

El conjunto brasileño había terminado como líder del Grupo C, por delante de Millonarios, O'Higgins y Boston River, por lo que tendrá la ventaja de definir la serie de cuartos de final como local.

El primer partido entre Boca y San Pablo se disputará en La Bombonera entre el 8 y el 10 de septiembre, mientras que la revancha tendrá lugar en el estadio Morumbí entre el 15 y el 17 de septiembre.

Antes de ese desafío internacional, Boca tendrá otro compromiso importante: recibirá a Racing el domingo 23 a las 21:30, por la sexta fecha del Torneo Clausura.