ASOEM destacó un acuerdo salarial del 32% anual y aseguró que “volvió a marcar la diferencia”

La ASOEM aseguró que "volvió a marcar una diferencia en la discusión salarial municipal", al informar que alcanzó un acuerdo integral con la Municipalidad de Santa Fe que lleva el incremento salarial anual de 2026 al 32%, "consolidando una de las mejores respuestas alcanzadas para los trabajadores de la región".

El incremento acordado alcanza a los trabajadores de planta permanente, contrato no permanente y Programa de Entrenamiento Laboral (PEL), así como a jubilados y pensionados. De esta manera "se amplía el impacto de la negociación paritaria sobre el conjunto de los trabajadores municipales y quienes ya cumplieron su etapa activa".

Desde ASOEM agregaron que "el resultado de la negociación, alcanzado en el marco de la Mesa Paritaria Local, no se limita a la discusión salarial. Además de recomponer ingresos, incorpora medidas concretas para jerarquizar el trabajo municipal, reconocer nuevas funciones profesionales y avanzar sobre condiciones específicas de distintos sectores".

Nuevo incremento y recomposición salarial

Para el segundo semestre, el acuerdo establece un 10,9% de incremento salarial, al que se suma una recomposición salarial del 4,6% a partir de julio.

El incremento, con base enero 2026, se aplicará de la siguiente manera:

Julio: 0,9% + 4,6% de recomposición

de recomposición Agosto: 2%

Septiembre: 2%

Octubre: 2%

Noviembre: 2%

Diciembre: 2%

Con este esquema, el incremento salarial anual acumulado durante 2026 alcanza el 32%.

El acuerdo también actualiza el salario mínimo garantizado, que pasa de $1.052.926 en julio a $1.139.232 en diciembre.

Jerarquizar las responsabilidades

Según detalló ASOEM, "uno de los puntos centrales del acuerdo es la extensión del suplemento de jerarquización para los mandos medios, fortaleciendo el reconocimiento salarial de las responsabilidades que ejercen dentro de la estructura municipal".

El beneficio tendrá un primer tramo a partir de agosto de 2026 y un segundo tramo desde marzo de 2027, y alcanzará a las categorías con personal a cargo:

–Categoría 15: función capataz.

–Categoría 16: supervisor/a Administrativo/a de 2da, supervisor/a de Mantenimiento y Producción de 2da; y supervisor/a de Servicios Generales de 2da.

–Categoría 17: supervisor/a Administrativo/a de 1ra, supervisor/a de Mantenimiento y Producción de 1ra; y supervisor/a de Servicios Generales de 1ra.

–Categoría 19: encargado/a de sección.

–Categoría 21: jefe/a de departamento.

Para acceder al suplemento, los trabajadores deberán contar con la función de revista y personal a cargo.

"La medida implica avanzar en el reconocimiento salarial de las responsabilidades que efectivamente se ejercen dentro de la estructura municipal", explicaron desde el gremio.

Nuevas funciones que reconocen el trabajo profesional

Asimismo, ASOEM celebró que "el acuerdo también incorpora nuevas funciones al escalafón municipal, reconociendo perfiles profesionales que forman parte de las necesidades actuales de la administración".

En ese marco, subrayó que se crean las funciones de:

Lic. en Niñez, Adolescencia y Familia

Lic. en Enfermería

Lic. en Comunicación Social

Lic. en Terapia Ocupacional

"De esta manera, la negociación paritaria también permite avanzar en el reconocimiento de la formación y las tareas profesionales que desarrollan los trabajadores municipales", indicaron desde la entidad.

Una agenda específica para la docencia municipal

"Otro de los avances alcanzados es la creación de una Comisión Ad-Hoc de Paritaria Docente, que tendrá como objetivo tratar y definir el premio y la carga horaria de los docentes de los Jardines Municipales", sostuvieron desde ASOEM.

"La creación de este ámbito específico permite abordar las particularidades de la tarea docente municipal dentro de la discusión paritaria", añadieron.

Fortalecimiento de las asignaciones familiares

Finalmente, desde ASOEM manifestaron que el acuerdo incorpora, además, una mejora del 30% en la asignación familiar por hijo, que pasará de $60.000 a $78.000 a partir de noviembre.

"Así, el acuerdo integral alcanza distintas dimensiones de la vida laboral: salario, recomposición, jerarquización, reconocimiento profesional, carrera, docencia y asignaciones familiares", subrayaron.

"El resultado de esta negociación reafirma el rol de la Mesa Paritaria Local como ámbito para discutir, defender y mejorar las condiciones de los trabajadores municipales", destacaron.

Para la ASOEM, "cada acuerdo se mide por su impacto concreto en la vida de los trabajadores. Y este entendimiento representa un nuevo paso en esa dirección: mejor salario, mayor reconocimiento y una estructura municipal que valore las responsabilidades y capacidades de quienes sostienen todos los días el funcionamiento de la ciudad".