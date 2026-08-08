Crimen de Jeremías: pedirán 15 años de prisión para la menor acusada y su madre

Por Santotomealdía



La Fiscalía pedirá 15 años de prisión para la adolescente de 16 años acusada de participar en el asesinato de Jeremías Monzón y para su madre, Nadia Juárez, señalada como partícipe secundaria del crimen. El fiscal de Menores Francisco Cecchini presentó este viernes por la tarde la acusación formal contra ambas, con lo que quedó cerrada la etapa investigativa de la causa.

El pedido representa la pena máxima aplicable para cada una de las acusadas de acuerdo con sus respectivas situaciones y calificaciones legales. La adolescente será llevada a juicio como coautora de homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por el concurso premeditado de dos o más personas, mientras que Juárez está acusada de haber prestado colaboración posterior a los autores del asesinato.

La presentación ante la Oficina de Gestión Judicial se concretó horas después de la audiencia realizada este viernes en los tribunales santafesinos, de la que dio cuenta Santotomealdía. Allí, Cecchini había realizado un ajuste técnico en la atribución delictiva contra la adolescente y había anticipado que se encontraba en condiciones de formular la acusación.

De esta manera, tras siete meses de investigación, la causa ingresó formalmente en una nueva etapa y quedó encaminada hacia el juicio oral.

Por qué pedirán 15 años para ambas

Si bien las dos acusadas afrontan calificaciones y responsabilidades diferentes, la Fiscalía solicitará 15 años de prisión tanto para la adolescente como para su madre.

En el caso de Nadia Juárez, imputada como partícipe secundaria, Cecchini explicó que la figura atribuida contempla la escala penal correspondiente a la tentativa de homicidio, de 10 a 15 años de prisión. Por las características del caso, la Fiscalía resolvió solicitar el máximo previsto.

La situación de la adolescente es diferente. El delito que se le atribuye contempla una pena de prisión perpetua para una persona adulta. Sin embargo, por tratarse de una menor de edad al momento del hecho, rigen límites específicos derivados del régimen penal juvenil, la normativa internacional y la jurisprudencia aplicable.

Por ese motivo, también para ella la Fiscalía solicitará 15 años de prisión, el máximo que considera aplicable a su situación.

Actualmente, la adolescente permanece privada de su libertad en un Centro Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil, mientras que Juárez continúa en prisión preventiva en una unidad penitenciaria.

La acusación por el crimen de Jeremías

Jeremías Monzón tenía 15 años y desapareció el 18 de diciembre de 2025, luego de salir en bicicleta desde nuestra ciudad con destino a Santa Fe. Su cuerpo fue encontrado cuatro días después en un galpón abandonado de barrio Chalet, frente al estadio de Colón.

De acuerdo con la investigación, el adolescente recibió 23 puñaladas con armas blancas. Parte del ataque fue además registrada con un teléfono celular por los propios agresores.

La reconstrucción realizada durante la investigación determinó que Jeremías ya había fallecido cuando los atacantes abandonaron el lugar, una precisión que motivó justamente la modificación técnica de la imputación realizada este viernes.

Además de la adolescente de 16 años, en el hecho participaron otros dos menores que tenían 14 años al momento del crimen. Debido a su edad, no son penalmente punibles y fueron sobreseídos, aunque posteriormente declararon mediante Cámara Gesell.

El rol atribuido a Nadia Juárez

La investigación también avanzó sobre la conducta de Nadia Juárez, madre de la adolescente acusada. La mujer fue detenida a mediados de enero y posteriormente imputada como partícipe secundaria del homicidio.

Según la acusación fiscal, Juárez se reunió con los adolescentes aproximadamente una hora después del crimen y los acompañó hasta el Parque del Sur, donde fueron descartadas armas y otros elementos relacionados con el asesinato.

La Fiscalía sostiene que la mujer conocía las intenciones de los adolescentes y se había comprometido a prestar ayuda posterior para procurar la impunidad del grupo. Esa conducta es la que sustenta la acusación que ahora deberá ser discutida en juicio.

Con la presentación realizada este viernes, Cecchini cerró formalmente la investigación y avanzó con el paso que había anticipado tras la última audiencia. La intención del Ministerio Público de la Acusación es que la adolescente y su madre sean juzgadas en un mismo proceso y que el debate se realice mediante un juicio por jurados.