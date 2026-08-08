ASOEM puso en valor el rol de los trabajadores municipales en el Comité de Crisis por "El Niño"

ASOEM participó de la capacitación “Encargado de Refugios”, que se llevó adelante en el Auditorio del Museo de la Constitución de la ciudad de Santa Fe, en el marco de las acciones de preparación ante los posibles escenarios climáticos que podría atravesar la región por el fenómeno de El Niño. Según destacaron desde la entidad, esta jornada representó un hecho de especial relevancia para los trabajadores municipales: por primera vez, su experiencia y conocimiento territorial fueron incorporados de manera activa en el Comité de Crisis.

En representación de ASOEM, estuvieron presentes el secretario General, Juan R. Medina; la secretaria de Coordinación, Luisina Acevedo; la secretaria Gremial, Rocío Medina; la subsecretaria de Salud y Seguridad Laboral, Luciana Bonafoux; y el subsecretario de Asuntos Laborales del Sector Administrativo, José Macaine.

La jornada estuvo encabezada por el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, y contó con la participación del secretario de Gobierno, Control, Movilidad y Seguridad Ciudadana, Sebastián Mastropaolo; el secretario General, Alejandro Boscarol; el secretario de Hacienda y Finanzas, José Serruya; el Director Ejecutivo de Gestión de Riesgo, Luis Cabal; el secretario de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica, Eduardo Rudi; y demás funcionarios municipales.

Medina valoró la tarea de los trabajadores municipales en el territorio.

"La incorporación de los trabajadores municipales a este ámbito implica un reconocimiento concreto a una tarea que se desarrolla cotidianamente en el territorio. Son los compañeros de las distintas áreas quienes conocen de primera mano cada barrio, sus particularidades, las necesidades de la comunidad y las respuestas que deben ponerse en marcha cuando una situación extraordinaria lo requiere", aseguraron desde ASOEM al término de la actividad.

En ese sentido, señalaron que "la capacitación permitió avanzar en herramientas y criterios para la actuación frente a emergencias, fortaleciendo la preparación de quienes tendrán responsabilidades específicas en los refugios y en la asistencia a la comunidad". Asimismo, "puso en evidencia la importancia de que las decisiones vinculadas a la prevención y la respuesta incorporen el conocimiento construido por quienes sostienen diariamente el funcionamiento del Estado municipal", manifestaron.

En este marco, Medina destacó: “ASOEM, a través de su capacitación constante, construye otros saberes además de los operacionales, generando trabajadores con un saber cualitativo para pensar y llevar adelante acciones laborales. Lo importante es que siempre estuvimos y hoy también estamos, mejorados e incluidos en el Comité de Crisis”.

La jornada contó con una importante participación.

Desde ASOEM recordaron que "esta participación se inscribe en una línea de trabajo" que la entidad gremial "viene desarrollando en distintos puntos de su jurisdicción, promoviendo instancias de encuentro, intercambio y preparación frente a los desafíos que pueden presentarse en el territorio".

Para ASOEM, "los trabajadores municipales formen parte del Comité de Crisis no es un hecho menor: significa avanzar en una mirada de la gestión que reconoce que la experiencia, la formación y el conocimiento de los compañeros son también herramientas fundamentales para cuidar a la comunidad".