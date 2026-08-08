Literatura, arte y música: estudiantes de escuelas técnicas se encontraron en el Camping Municipal

Estudiantes de distintas escuelas técnicas de nuestra ciudad y la región participaron este viernes del encuentro de Pay Zumé, un espacio literario y artístico que nació en 2022 por iniciativa de alumnos de la Escuela Técnica 322. La jornada se desarrolló en el Camping Municipal y combinó literatura, escritura, artes visuales y música en una propuesta que busca generar un ámbito de expresión diferente al de la dinámica habitual del aula.

La actividad reunió a jóvenes de diferentes cursos y establecimientos educativos y contó con la participación del escritor santafesino Santiago Venturini y la artista plástica Rosario Charo Amigo. Según estimaron las docentes organizadoras, la convocatoria superó el centenar de estudiantes, que durante la jornada pudieron escribir, dibujar, escuchar a los invitados, compartir sus producciones y participar de espacios musicales.

En diálogo con Nova al Día, por radio por Nova 97.5, la profesora de Lengua y Literatura María Fernanda Cienfuegos explicó que Pay Zumé surgió a partir del interés de los propios estudiantes. "Es una iniciativa de los alumnos a través del interés por la literatura", contó.

A partir de esa inquietud, un grupo de profesoras de Lengua comenzó a darle forma al espacio y a organizar un certamen literario abierto a estudiantes desde primero hasta sexto año. Con el paso del tiempo, la propuesta fue creciendo y comenzaron a incorporarse otras formas de expresión.

"Había mucha demanda también de chicos que se interesaban por el arte y ahí se sumaron las profes de arte", relató Cienfuegos. De esa manera, los encuentros comenzaron a combinar la presencia de escritores invitados con micrófono abierto, producciones de los estudiantes, música y artes visuales.

Desde hace tres años, las jornadas se realizan en el salón del Camping Municipal, un espacio facilitado por el área de Cultura de la ciudad. Al mismo tiempo, el proyecto comenzó a trascender los límites de la Escuela Técnica 322 y a incorporar a estudiantes de otros establecimientos.

El año pasado se sumó la Escuela Técnica 614 y se realizó el primer certamen de escuelas técnicas. Este año, la convocatoria se amplió hacia otros establecimientos, con la participación de estudiantes de escuelas de Santa Fe y Sauce Viejo.

Estudiantes, docentes y artistas participaron de la jornada de Pay Zumé en el Camping Municipal.

Un espacio diferente fuera del aula

Una de las características que destacaron las docentes es el carácter voluntario y desestructurado de la propuesta. Los estudiantes deciden participar y, una vez en el encuentro, pueden elegir de qué manera involucrarse en las distintas actividades.

"Ellos se anotan porque quieren, nadie los obliga. Después, los que quieren pueden dibujar, los que quieren escriben... es muy libre y eso lo hace un lugar diferente", explicó la profesora de Artes Visuales, Soledad Porcu.

El propio entorno elegido para desarrollar la jornada también forma parte de la experiencia. Porcu contó que los estudiantes recorrieron caminando la costanera antes de llegar al Camping Municipal, observando el paisaje y tomando fotografías. Salir del aula y encontrarse en otro contexto es, según explicó, parte de la propuesta que buscan construir.

La experiencia adquiere además una característica particular por haber surgido en el ámbito de una escuela técnica, donde disciplinas como las artes visuales tienen una presencia más acotada dentro de la currícula. Porcu señaló que, en el caso de la Escuela 322, Artes Visuales se dicta solamente durante segundo año.

Por eso, destacó que Pay Zumé permite que alumnos de diferentes cursos puedan mantener ese vínculo con las expresiones artísticas. "Son chicos de sexto, de quinto, de cuarto, de tercero, de segundo, están todos mezclados y pueden seguir teniendo una relación desde ese lugar", expresó.

Para Cienfuegos, el formato permite además que los estudiantes encuentren un ámbito para desarrollar su imaginación y acercarse de otra manera a la literatura. Según explicó, durante los encuentros pueden escribir o dibujar mientras escuchan las experiencias de los escritores y artistas invitados.

De esta manera, lo que comenzó en 2022 a partir de la inquietud de un grupo de alumnos de la Escuela Técnica 322 fue ampliando su convocatoria y sumando nuevas disciplinas y establecimientos, hasta convertirse en un espacio de encuentro entre estudiantes de escuelas técnicas a través de la literatura, el arte y la música.