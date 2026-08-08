En el debut de Delfino y obligado a ganar, Colón recibe a San Telmo

Colón tendrá este domingo una nueva oportunidad para enderezar su rumbo en la Primera Nacional, y para eso buscará comenzar con el pie derecho el segundo ciclo de Iván Delfino como director técnico. El "Sabalero" recibirá a San Telmo desde las 15.30 en el estadio Brigadier General Estanislao López, en un encuentro que tendrá como árbitro a Juan Cruz Robledo y podrá verse a través de LPF Play.

Para este compromiso, Delfino viene trabajando sobre una formación que presenta algunas modificaciones respecto del equipo que venía utilizando Ezequiel Medrán, quien fue cesanteado tras el empate 1 a 1 ante Acassuso en la fecha anterior. Una de las particularidades es la ubicación de Leandro Allende como volante por izquierda, posición en la que el nuevo entrenador lo viene probando durante los entrenamientos.

En el arco continuará Budiño, mientras que la defensa tendría a Peinipil, Pier Barrios, Rasmussen y Castet. En el mediocampo, Marcioni se movería por la derecha y Allende por el sector izquierdo, mientras que Lértora y Toledo aparecen como las principales opciones para ocupar la zona central. Más adelantado se ubicaría Lago, con Garate como referencia ofensiva.

De esta manera, una probable formación de Colón sería: Budiño; Peinipil, Pier Barrios, Rasmussen, Castet; Marcioni, Lértora, Toledo, Allende; Lago; Garate.

Respecto de Allende, en los últimos días había trascendido la posibilidad de que el lateral pudiera continuar su carrera en Gimnasia de Mendoza, lo que habría liberado un cupo para que Colón incorporara otro futbolista. Sin embargo, el presidente del club mendocino, Fernando Porretta, descartó esa posibilidad. Por lo tanto, el jugador continuará en Santa Fe y, al menos por el momento, será tenido en cuenta por Delfino como una alternativa para el mediocampo.

San Telmo, un rival imposible para Colón

Del otro lado estará San Telmo, un equipo que llega con un antecedente particularmente negativo para el conjunto santafesino. Desde que ambos volvieron a encontrarse en la Primera Nacional, en 2024, el Candombero ganó los cinco partidos oficiales que disputaron. El último enfrentamiento terminó con triunfo de San Telmo por 3-1 en la Isla Maciel.

La racha es contundente: en esos cinco encuentros, el equipo bonaerense convirtió ocho goles y solamente recibió uno. Ahora buscará extender esa paternidad en Santa Fe y volver a complicar a un Colón que inicia una nueva etapa con Delfino en el banco.

Para visitar el Brigadier López, una probable formación del Candombero sería: Enrico; Motroni, Polaschi, Díaz, Romero; Brítez, Ortiz, Lartirigoyen, Porto; Batallini y Molina.