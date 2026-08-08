Subastarán la pelota con la que Maradona le hizo los goles a Inglaterra en México 86

La pelota utilizada por Diego Maradona en el partido entre Argentina e Inglaterra por los cuartos de final del Mundial de México 1986 será subastada este mes en Estados Unidos, con una expectativa de venta que podría superar los 10 millones de dólares.

El balón será ofrecido por Heritage Auctions, una casa de subastas con sede en Texas. El remate se realizará entre el 21 y el 23 de este mes y tendrá una oferta inicial de 2,5 millones de dólares. Desde la firma estiman que la pieza podría alcanzar una cifra de ocho dígitos.

Se trata de la pelota utilizada en la victoria argentina por 2-1 en el Estadio Azteca. Con ella, Maradona convirtió los dos goles del seleccionado dirigido por Carlos Bilardo: el primero, conocido como “la Mano de Dios”, y el segundo, denominado posteriormente “el Gol del Siglo”.

El primer tanto se produjo a los 51 minutos, cuando Maradona disputó el balón con el arquero inglés Peter Shilton y terminó desviándolo con la mano hacia el arco. La infracción no fue advertida por el árbitro tunecino Ali Bennaceur ni por su asistente, por lo que el gol fue convalidado. En aquel Mundial todavía no existía el VAR.

Cuatro minutos después, Maradona volvió a marcar con una jugada individual en la que recorrió más de 50 metros desde su propio campo, dejó atrás a varios futbolistas ingleses y superó a Shilton antes de definir. Argentina terminó imponiéndose 2-1 y avanzó a las semifinales, en las que luego derrotó a Bélgica.

La pelota permaneció durante más de tres décadas en poder de Ali Bennaceur, quien sostuvo que, de acuerdo con las normas de la FIFA vigentes en aquel momento, el árbitro principal tenía derecho a conservarla. En una carta escrita en 2023, el exárbitro también aseguró que fue el único balón utilizado durante los 90 minutos del encuentro.

Al finalizar el partido, los asistentes Bogdan Dotchev, Benry Ulloa Morera e Idrissa Traoré firmaron la pelota. Las marcas de esas firmas todavía permanecen visibles sobre el balón.

Bennaceur vendió la pieza en noviembre de 2022, a través de Graham Budd Auctions, en Londres, por 2 millones de libras esterlinas. El comprador de aquella subasta es quien ahora decidió volver a ponerla a la venta.

“Es, sin duda, la pelota más histórica del mundo del fútbol”, afirmó Dan Imler, vicepresidente de deportes de Heritage Auctions, en declaraciones a la agencia AFP. El representante de la casa destacó que el mismo balón está asociado a los dos goles convertidos por Maradona en uno de los partidos más recordados de aquel Mundial.

La subasta tendrá como referencia otro objeto relacionado con ese encuentro: la camiseta que Maradona utilizó frente a Inglaterra, que fue vendida en 2022 por 7,1 millones de libras esterlinas, equivalentes entonces a unos 9,3 millones de dólares, y se convirtió en la vestimenta de fútbol más cara subastada hasta ese momento.