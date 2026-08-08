Tras la derrota en el Senado, el Gobierno prepara una semana clave para reordenar su agenda política

A su regreso al país luego de su gira por Ecuador y Colombia, el presidente Javier Milei encontrará en Buenos Aires un escenario político más complejo que el que dejó al partir. El revés sufrido en el Senado con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada obligará al Gobierno a revisar su estrategia parlamentaria y pondrá nuevamente bajo la lupa la coordinación entre los distintos sectores que integran el oficialismo.

Uno de los primeros temas que estará sobre la mesa será la reunión de la mesa política, prevista para el próximo martes y que volverá a reunir a sus nueve integrantes: la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; su segundo, Ignacio Devitt; el asesor presidencial Santiago Caputo; el ministro de Economía, Luis Caputo; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández y el subsecretario de Gestión Institucional, Lule Menem.

La discusión estará atravesada por algo más que el resultado de una votación. En la Casa Rosada reconocen problemas de coordinación en la actividad parlamentaria, dificultades para imprimirle mayor ritmo a la gestión y algunas fallas en la comunicación. La sesión del Senado dejó expuestas esas diferencias, especialmente a partir de la resistencia que generó uno de los capítulos que el Gobierno consideraba centrales dentro de su proyecto.

La derrota obligará así al oficialismo a revisar el equilibrio entre la velocidad con la que busca avanzar con sus reformas y la necesidad de construir acuerdos con gobernadores y bloques aliados. Si bien La Libertad Avanza logró sostener buena parte del proyecto, debió retirar el capítulo referido a la venta de tierras a extranjeros y, posteriormente, también resignó modificaciones vinculadas al Manejo del Fuego.

El interrogante que aparece ahora dentro del Gobierno es cuánto margen tendrá para repetir ese mecanismo en las próximas iniciativas que lleguen al Congreso. La discusión sobre cómo negociar con los gobernadores y cómo evitar nuevos retrocesos legislativos será, por lo tanto, uno de los ejes de la reunión del martes.

La visita del Papa y la agenda institucional

En paralelo a la agenda parlamentaria, la mesa política deberá comenzar a organizar compromisos de mediano plazo. Uno de ellos será la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para noviembre como parte de una gira que también incluirá Uruguay y Perú.

La llegada del pontífice será uno de los acontecimientos institucionales más relevantes del segundo semestre y demandará una coordinación específica entre el Gobierno nacional y las distintas jurisdicciones involucradas. La agenda contempla actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, por lo que deberán definirse responsabilidades y aspectos vinculados con la organización y el protocolo.

El viaje tendrá además una dimensión política para Milei. El Presidente deberá administrar su exposición junto al Papa y la relación institucional con la Iglesia en un contexto en el que la visita tendrá una fuerte carga simbólica.

Milei y su estrategia regional

La agenda doméstica convivirá con otro de los proyectos que el Presidente viene impulsando desde hace meses: la organización de una cumbre de líderes y referentes de derecha de América Latina en Buenos Aires.

El objetivo es reunir a mandatarios y dirigentes que comparten parte de la visión política y económica del Gobierno y reforzar el posicionamiento de Milei como una de las principales referencias de ese espacio en la región. En ese marco se inscribió la reciente gira presidencial, con encuentros y actividades orientados a fortalecer vínculos con gobiernos y dirigentes ideológicamente cercanos.

El regreso a Buenos Aires permitirá retomar la organización del encuentro, que todavía no tiene una fecha definida, mientras el Gobierno busca consolidar la dimensión regional del proyecto libertario.

Karina Milei y la disputa bonaerense

Mientras el Presidente retoma su agenda internacional, Karina Milei tendrá por delante parte de la estrategia política doméstica. La secretaria general de la Presidencia tiene pendiente organizar una reunión con legisladores bonaerenses en la Casa Rosada.

El encuentro adquiere especial relevancia porque la provincia de Buenos Aires se convirtió en uno de los principales escenarios de disputa política para La Libertad Avanza, tanto por su peso electoral como por el enfrentamiento con el peronismo.

Con Milei nuevamente en el país, la mesa política deberá procesar el resultado de la última sesión del Senado y definir cómo encarará los próximos meses. Recuperar la iniciativa legislativa sin volver a quedar expuesto a nuevos retrocesos aparece como uno de los principales desafíos del oficialismo para la segunda mitad del año.