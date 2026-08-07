Caso Jeremías Monzón: ajustaron la imputación y avanza la causa hacia el juicio oral

La investigación por el crimen de Jeremías Monzón, el adolescente santotomesino de 15 años asesinado en diciembre pasado en la ciudad de Santa Fe, dio este viernes un nuevo paso hacia la instancia de juicio. En una audiencia realizada en los tribunales santafesinos, el fiscal de Menores Francisco Cecchini ajustó la atribución delictiva contra Milagros A., de 16 años, la única menor punible acusada por el homicidio.

La modificación fue de carácter técnico y estuvo relacionada con un elemento central de la reconstrucción del hecho: el momento exacto en que se produjo la muerte de Jeremías. Según explicó Cecchini al finalizar la audiencia, la nueva información incorporada durante la investigación permitió establecer que el adolescente ya había fallecido cuando los atacantes abandonaron el lugar.

“Se volvió a atribuir el hecho que ya había sido atribuido oportunamente, con una mínima modificación que tiene que ver con la data de fallecimiento de la víctima”, explicó el fiscal.

Cecchini señaló que, al momento de realizarse la imputación original, la Fiscalía había planteado que Jeremías permanecía con vida cuando los involucrados se retiraron. Sin embargo, el avance de la investigación permitió precisar que el fallecimiento se produjo casi de inmediato.

“Después de la atribución anterior, pudimos conocer con más precisión cuál fue el momento exacto del fallecimiento”, sostuvo el funcionario. Y agregó: “Habíamos planteado que al momento de retirarse los imputados, la víctima había quedado con vida. Ahora supimos, con la investigación, que en realidad cuando ellos se retiraron Jeremías ya estaba fallecido, y eso fue lo único que corregimos”.

La audiencia se realizó a puertas cerradas ante el juez de Menores Héctor Aiello y contó con la participación de las querellas que representan a la madre y a los abuelos de Jeremías. También estuvo presente la defensora Andrea Alberto, del Ministerio Público de la Defensa, quien ejerce la representación técnica de la adolescente imputada.

Una vez cumplido este trámite, Cecchini aseguró que ya está en condiciones de presentar la acusación formal contra Milagros A. y contra su madre, Nadia Juárez, quien está imputada como partícipe secundaria del homicidio.

“Mi idea es hacerlo en lo inmediato”, anticipó el fiscal, quien explicó que todavía mantenía una conversación pendiente con parte de la familia de Jeremías para comunicarles los términos de la acusación antes de formalizar la presentación. “Ahora ya estoy en condiciones de presentarla”, afirmó.

La Fiscalía sostiene que tanto la adolescente como Juárez deberán afrontar una acusación vinculada al mismo hecho, aunque con diferentes grados de participación y calificaciones legales.

En ese sentido, el funcionario explicó la intención de que el caso llegue a un juicio por jurados, debido a las características del delito y, especialmente, a que existe una persona mayor de edad acusada, en referencia a Nadia Juárez.

Para Cecchini, es importante que ambas acusadas sean llevadas a un mismo juicio, entre otras razones, para evitar que familiares y testigos deban atravesar dos procesos diferentes. “Entendemos que corresponde llevar adelante un solo juicio, por múltiples razones, las técnicas y además las de razonabilidad, porque implicaría poner a transitar dos juicios a las víctimas y a los testigos”, manifestó.

Respecto de las penas, el fiscal indicó que las dos calificaciones contemplan una expectativa de entre 10 y 15 años de prisión, aunque se trata de figuras diferentes para la menor y para su madre.

Vale recordar que Milagros A. es la única de las tres personas menores que participaron del crimen que enfrentará un proceso penal, ya que los otros dos adolescentes involucrados tenían 14 años al momento del hecho y, por esa razón, no pueden ser juzgados penalmente.