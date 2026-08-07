Conmoción en Santa Fe: hallaron sin vida a un kitesurfista que era buscado desde el jueves

La búsqueda del kitesurfista que había desaparecido el jueves en la Laguna Setúbal terminó este viernes con el peor desenlace. Poco después del mediodía, personal de la Prefectura Naval Argentina encontró su cuerpo en el canal de derivación Sur y su intersección con el canal de acceso al río Paraná, a la altura del club Náutico Sur.

El hallazgo fue confirmado pasadas las 12, cuando un efectivo de la fuerza federal que participaba del operativo informó la localización del cuerpo. Desde las primeras horas del jueves se había desplegado un amplio dispositivo para intentar dar con el deportista, luego de que se perdiera todo contacto mientras navegaba por la laguna.

Un amplio operativo

Durante casi dos jornadas, embarcaciones de Prefectura Naval, buzos especializados y equipos de emergencia recorrieron distintos sectores de la Laguna Setúbal y los canales que forman parte del sistema hídrico de la zona.

Las tareas se retomaron durante la mañana de este viernes y se concentraron especialmente en los sectores hacia los que podía haberse desplazado el deportista, teniendo en cuenta las condiciones del viento y la corriente al momento de la desaparición.

Finalmente, el cuerpo fue localizado en el canal de derivación sur, en la zona donde se encuentra con el canal de acceso y a la altura del Náutico Sur.

Tras el hallazgo, se preservó el lugar y se dio intervención a la Justicia para avanzar con las diligencias correspondientes, la identificación formal del cuerpo y la determinación de las circunstancias del fallecimiento.

Triste desenlace para la búsqueda

La desaparición había generado preocupación entre familiares, allegados y miembros de la comunidad de deportes náuticos de Santa Fe, que siguieron con expectativa el operativo desplegado durante el jueves y las primeras horas del viernes.

El hallazgo de este mediodía confirmó el trágico desenlace que se intentaba evitar y puso fin a casi dos días de rastrillajes por agua y superficie.

Ahora, las actuaciones judiciales y los informes periciales permitirán establecer con mayor precisión qué ocurrió y cuáles fueron las circunstancias que derivaron en la muerte del kitesurfista.