Chena propuso descentralizar el Liceo Municipal y acercar su oferta educativa a los barrios del sur

Con el objetivo de promover una mayor equidad en el acceso a la educación y la cultura, la concejala Alejandra Chena presentó un proyecto de comunicación para solicitar al Ejecutivo Municipal la extensión territorial de la oferta educativa del Liceo Municipal Faustino M. San Juan, llevando sus propuestas de formación a los barrios del sur de la ciudad.

"La iniciativa, presentada en la décima sesión legislativa, tiene una premisa concreta: que la distancia, los tiempos de traslado o los costos de movilidad no sean un impedimento para que niños, jóvenes y personas adultas puedan acceder a las actividades educativas y culturales que ofrece el Liceo. En ese sentido, el proyecto propone fortalecer la presencia territorial de una institución que desde hace años constituye un espacio de referencia para la formación artística y cultural", explicó la edil.

El Liceo Municipal constituye uno de los espacios de formación artística y cultural más importantes de Santo Tomé, reconocido por la calidad de sus propuestas educativas en idiomas, música, danza, artes visuales, cerámica y otras disciplinas destinadas a personas de todas las edades. En ese sentido, el proyecto plantea que la descentralización permita acercar esa formación de excelencia a más vecinos, mediante una propuesta organizada en espacios comunitarios que integren las distintas áreas de enseñanza y favorezcan el acceso de quienes hoy encuentran dificultades para trasladarse hasta la sede central.

“El Liceo Municipal tiene una trayectoria reconocida y brinda una formación de excelente nivel. Lo que proponemos es que esa oportunidad pueda llegar también a los barrios del sur, mediante una propuesta organizada que reúna las distintas áreas de formación en un mismo espacio. Muchas veces la distancia o el costo del traslado terminan siendo un impedimento para que chicos, jóvenes y adultos puedan acceder a las propuestas pedagógicas”, expresó Chena.

La concejala sostuvo además que descentralizar la oferta educativa no solo favorece el acceso a la formación, sino que también fortalece el vínculo entre las instituciones y la comunidad, generando nuevas oportunidades de participación y desarrollo para los distintos barrios.

Una iniciativa nacida en las aulas

El segundo proyecto presentado por Chena nació a partir del trabajo desarrollado por alumnos de cuarto grado de la escuela Monseñor Zaspe, en el marco de una propuesta pedagógica que pone el acento en el conocimiento de la historia local y en el fortalecimiento del sentido de pertenencia a Santo Tomé. A través de un proyecto de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), docentes y estudiantes investigaron el papel que tuvieron el río, los puentes y otros espacios emblemáticos en el desarrollo de la ciudad.

La propuesta solicita evaluar la instalación de cartelería histórica e interpretativa en tres sitios emblemáticos: el emplazamiento del primer puente de madera, el antiguo puerto natural y el lugar donde se encontraba el histórico Puente de Hierro. Los carteles incluirían información histórica, imágenes de archivo y códigos QR con acceso a contenidos educativos y turísticos.

Para Chena “es muy valioso cuando las iniciativas nacen desde las escuelas. Este proyecto demuestra que los estudiantes pueden investigar, conocer la historia y aportar ideas concretas para preservar nuestro patrimonio y fortalecer la identidad”.

