Tapia habló sobre el futuro de Scaloni en la Selección: "No lo puedo tener encadenado"

Claudio “Chiqui” Tapia habló por primera vez públicamente sobre el futuro de la Selección argentina después de la derrota ante España en la final del Mundial 2026 y dejó en claro cuál es su principal deseo: que Lionel Scaloni continúe como entrenador.

En una entrevista con TyC Sports, el presidente de la AFA aseguró que el técnico campeón del mundo en Qatar 2022 es su primera opción para seguir al frente del seleccionado. “Mi plan A, B y C es Scaloni”, afirmó.

La continuidad del entrenador quedó en duda después de la final perdida 1-0 ante España en Nueva York. Tras el partido, Scaloni manifestó que cumplirá su contrato, vigente hasta diciembre, pero también dejó abierta la posibilidad de no continuar en el cargo.

Tapia aseguró que quiere que el técnico siga, aunque remarcó que la decisión final dependerá exclusivamente de Scaloni. “Yo quiero que siga. Todos queremos que siga. Soy un tipo agradecido, vamos a dejar que él medite y tome la decisión que crea que es la correcta”, sostuvo.

En ese sentido, dejó una de las frases más contundentes de la entrevista: “Yo no puedo tener al Gringo encadenado si piensa que no puede tener alguna proyección superadora”. Y volvió a insistir: “Aunque nos duela, pero es mi plan A, B y C”.

Tapia también habló del futuro de Messi

El presidente de la AFA también se refirió a Lionel Messi, quien ya había señalado que el Mundial de 2026 fue el último de su carrera.

Tapia consideró que se trata de una decisión estrictamente personal y pidió dejar tranquilo al capitán para que defina qué hará de ahora en adelante. “Es una decisión pura y personal de él. Hay que dejarlo tranquilo”, expresó.

Además, destacó especialmente el rendimiento de Messi durante el torneo. “Fue un gran Mundial de Leo y lo disfruté en cada minuto. Fue el abanderado del grupo y estuvo a la cabeza de un grupo que de cinco finales ganó cuatro. Fue el mejor jugador de la Copa del Mundo”, afirmó.

Tapia recordó que, antes del Mundial, Messi tampoco tenía certeza de que pudiera llegar a la cita de 2026. “En 2022 él no sabía si iba a llegar a 2026. Él dijo ‘partido a partido’ y creo que vimos ahora su mejor versión”, señaló.

El dirigente también puso como ejemplo la decisión de Ángel Di María de retirarse de la Selección y reconoció que, por su rendimiento en el fútbol argentino, podría haber tenido argumentos para continuar. “A veces le dije en joda ‘vos te apuraste’ y me dijo ‘estaba lleno y era mi momento’”, contó.

La bandera de Malvinas y la investigación de FIFA

Otro de los temas abordados fue el episodio ocurrido después del triunfo ante Inglaterra, cuando hinchas argentinos ingresaron una bandera de las Islas Malvinas, hecho que derivó en una investigación de la FIFA.

Tapia aseguró que la bandera no formó parte de una acción preparada por la Selección y explicó que fue una iniciativa de los hinchas. “Nunca se preparó nada”, sostuvo.

Sobre el momento en que la bandera apareció en el estadio, el dirigente fue contundente: “Si la gente te expresa con esa bandera, vos ¿qué hubieras hecho? ¿La dejás en el piso o la levantás? Yo también la levanto, somos argentinos y estamos orgullosos”.

Tapia también destacó el impacto que tuvo el episodio a nivel internacional y consideró que el Mundial permitió volver a instalar la cuestión de Malvinas en la agenda internacional.

Tapia y su balance del Mundial

A pesar de la derrota en la final, el titular de la AFA hizo un balance positivo de la actuación argentina en Estados Unidos, México y Canadá.

“Las conclusiones son favorables. Se cumplió el objetivo, íbamos con la convicción de jugar los ocho partidos”, señaló. Al mismo tiempo, reconoció que el equipo tenía la expectativa de volver a consagrarse campeón: “Obvio, queríamos ser bicampeones del mundo. Te veías que podías salir campeón”.

Tapia volvió a destacar el ciclo iniciado con Scaloni y resumió sus principales logros: cinco finales disputadas y cuatro títulos conquistados.

“Es la mejor selección de todos los tiempos”, afirmó.

También recordó especialmente el triunfo frente a Inglaterra, al que calificó como uno de los partidos de mayor carga emocional del torneo. Para Tapia, por la importancia y la expectativa que generó, ese encuentro tuvo una trascendencia comparable a la final del Mundial de Qatar.

Las críticas y las internas del fútbol argentino

Durante la entrevista, Tapia también respondió a las críticas que recibió de dirigentes como Diego Milito, presidente de Racing, y Juan Sebastián Verón, titular de Estudiantes de La Plata.

El presidente de la AFA aseguró que comprende que cada dirigente defienda los intereses de su club, aunque cuestionó que algunos critiquen públicamente decisiones que sus propios representantes acompañaron dentro de los ámbitos de la Asociación.

En ese sentido, defendió su gestión y aseguró que la AFA realiza gestiones en beneficio de distintos clubes, incluso de aquellos cuyos dirigentes cuestionan públicamente a la conducción.

La defensa del torneo de 30 equipos

Por último, Tapia defendió el formato actual del fútbol argentino y relativizó las críticas al torneo de 30 equipos.

“Si me preguntan si podría ser mejor con 20, podría ser, quizá. Pero el mundo también está cambiando”, sostuvo.

El dirigente comparó el formato local con la ampliación del Mundial de Clubes y con la propia expansión de la Copa del Mundo. “Lo que digo es que de acuerdo a lo que votan y eligen los dirigentes del fútbol argentino, tenemos un torneo de 30 equipos”, concluyó.