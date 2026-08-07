Tiroteo en una escuela de Tailandia: al menos ocho muertos y 15 estudiantes heridos

Al menos ocho personas murieron y otras 15 resultaron heridas tras un tiroteo ocurrido este viernes en la escuela Debsirin Nonthaburi, ubicada en las afueras de Bangkok, Tailandia. El presunto autor del ataque era un estudiante de 14 años del establecimiento y también murió después de la agresión.

De acuerdo con el último reporte difundido por la Policía Nacional, entre las víctimas fatales hay tres estudiantes, tres docentes y los dos abuelos del atacante. El adolescente habría asesinado primero a sus abuelos con una pistola perteneciente a la familia y luego se trasladó hasta la escuela, donde abrió fuego.

Las autoridades informaron que el joven realizó al menos 26 disparos dentro del establecimiento y llevaba consigo otros 34 cartuchos. El arma utilizada era propiedad de su abuelo, por lo que el Ministerio del Interior inició una investigación para determinar cómo llegó a manos del adolescente.

El comandante de la Policía provincial de Nonthaburi, teniente coronel Dechrapee Kongdee, confirmó que el sospechoso era alumno de la institución y que murió después del ataque. Sin embargo, durante las primeras horas de la emergencia circularon versiones diferentes sobre la forma en que falleció: algunos reportes indicaron que fue abatido por agentes policiales, mientras que otros señalaron que se quitó la vida con el arma utilizada en el tiroteo.

El balance de víctimas también fue modificado a medida que avanzaron las tareas de emergencia. En un primer momento, funcionarios habían informado cuatro fallecidos, entre ellos dos estudiantes y dos profesores, además del atacante. Posteriormente, la Policía Nacional elevó la cifra a ocho muertos.

Cómo fue el ataque en la escuela

El hecho ocurrió en la escuela Debsirin Nonthaburi, una de las instituciones educativas más prestigiosas de la provincia situada al norte de Bangkok. Según las autoridades, el adolescente ingresó al establecimiento armado y disparó contra alumnos y docentes.

El viceministro del Interior, Polapee Suwanchwee, confirmó que los 15 estudiantes heridos no recibieron impactos de bala, sino que sufrieron lesiones durante la evacuación del establecimiento.

Un alumno de 18 años relató a Reuters los momentos de tensión que se vivieron dentro de la escuela. Según contó, al principio no comprendió qué estaba sucediendo y recién después identificó el sonido de los disparos. “Se oyeron muchos disparos: bang bang bang. Luego se hizo el silencio. Después volvió a empezar”, relató el estudiante.

Los servicios de emergencia desplegaron un amplio operativo en la zona. Imágenes difundidas tras el ataque mostraron a decenas de estudiantes evacuados del establecimiento, mientras ambulancias trasladaban a los heridos y los equipos médicos trabajaban en el lugar.

La situación también provocó importantes demoras en el tránsito de los alrededores, mientras numerosos padres se acercaban hasta la escuela para retirar a sus hijos.

Conmoción en Tailandia

El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, expresó su conmoción por el ataque y calificó el episodio como “terrible”. “Nunca debió haber ocurrido. ¿Cómo pudo suceder esto en nuestro país?”, afirmó el mandatario.

Por su parte, el viceministro de Educación, Akkharanan Kannakittinan, informó que el Gobierno coordinaba la asistencia destinada a los estudiantes, docentes y familiares afectados.

Según datos oficiales correspondientes al ciclo lectivo 2025, la escuela contaba con unos 3.100 estudiantes y 147 profesores.

El ataque volvió a poner bajo la lupa la circulación de armas de fuego en Tailandia. Según datos de Small Arms Survey correspondientes a 2017, los civiles del país poseían más de 10,3 millones de armas, equivalentes a unas 15 por cada 100 habitantes.

A su vez, datos de la Carga Mundial de Enfermedades de 2019, elaborados por el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, ubican a Tailandia en el segundo lugar del sudeste asiático en homicidios cometidos con armas de fuego, detrás de Filipinas.