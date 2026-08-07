Detuvieron a una mujer tras amenazar con un cuchillo a un hombre frente a un bar

Una mujer de 33 años fue aprehendida durante la madrugada de este viernes en Santo Tomé, luego de un incidente ocurrido en inmediaciones de Maciá al 2000, donde habría amenazado con un cuchillo a un hombre tras una discusión vinculada con la sustracción de un casco.

De acuerdo con la información policial, personal del Comando Radioeléctrico de Santo Tomé realizaba tareas de patrullaje preventivo cuando fue comisionado por el 911 a raíz de una denuncia por una amenaza con arma.

Al llegar al lugar, los agentes entrevistaron a un hombre de 27 años, quien relató que momentos antes una mujer que frecuenta un bar de la zona habría tomado un casco que se encontraba sobre su motocicleta. Según su versión, dos personas que estaban en el lugar lograron recuperar el elemento y se lo devolvieron.

Posteriormente, la mujer se habría acercado hasta la puerta del comercio. Cuando el hombre salió para pedirle que se retirara, la mujer habría extraído un cuchillo y comenzado a amenazarlo, siempre según lo informado por la Policía.

Ante la situación, algunos clientes que se encontraban en el lugar redujeron a la mujer y la retuvieron hasta la llegada del personal policial.

Los efectivos procedieron entonces a su aprehensión y al secuestro de un cuchillo con mango de plástico azul, de aproximadamente 20 centímetros de longitud, que habría sido utilizado durante el episodio.

La mujer fue trasladada posteriormente a la Comisaría Distrito 12°, mientras que se dio intervención a la Fiscalía en turno, que quedó a cargo de las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.