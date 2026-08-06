Rige un alerta naranja por tormentas para la mañana de este jueves

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta naranja por tormentas para la mañana de este jueves en el departamento La Capital y gran parte de la región. El organismo advirtió que se esperan tormentas aisladas fuertes, algunas de ellas severas, con abundante caída de agua en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, intensa actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

De acuerdo con el pronóstico oficial, durante la mañana podrían registrarse entre 50 y 80 milímetros de lluvia acumulada, aunque esos valores podrían superarse de manera puntual. Para la tarde, el nivel de alerta descenderá a amarillo, aunque las tormentas continuarán afectando la región con menor intensidad.

Además de las tormentas, el SMN emitió un alerta amarillo por vientos que abarca toda la jornada del jueves. En ese sentido, se prevén vientos del sector sur con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora, acompañados por ráfagas que también podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Según el pronóstico oficial, las condiciones meteorológicas comenzarían a mejorar durante la noche del jueves, cuando ya no se esperan precipitaciones en nuestra región.

Para el viernes, en tanto, se anuncia un marcado descenso de la temperatura, con una mínima de 4 grados y una máxima de 16, producto del ingreso de aire frío tras el paso del frente de tormenta.