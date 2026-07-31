Tres hombres con pedidos de captura, detenidos en distintos procedimientos

Tres hombres fueron aprehendidos este viernes en distintos procedimientos realizados por efectivos de la Unidad Regional I en nuestra ciudad, luego de que se constatara que todos ellos registraban pedidos de captura o de paradero vigentes emitidos por la Justicia.

Los operativos fueron llevados adelante por personal del Comando Radioeléctrico Santo Tomé y de la Subcomisaría 15, con intervención de las autoridades judiciales correspondientes en cada caso.

Uno de los procedimientos tuvo lugar en la intersección de Ruta Nacional 19 y Estados Unidos de México, donde los uniformados identificaron a un hombre de 32 años. Al consultar sus datos en el sistema, comprobaron que sobre él pesaba un pedido de captura o paradero vigente, por lo que fue trasladado a la dependencia policial en calidad de demorado.

En otro operativo, realizado en Libertad al 1400, efectivos del Comando Radioeléctrico identificaron a un hombre de 49 años que presentaba un pedido de captura vigente por una causa de hurto calificado. Tras las actuaciones de rigor, fue trasladado a la seccional correspondiente y se dio intervención a la Fiscalía de turno.

Finalmente, durante una intervención por un incidente en Bieler Hass al 1040, los agentes detuvieron a un hombre de 33 años, quien era buscado por la Justicia por no haber regresado de una salida transitoria. En este caso, las actuaciones fueron labradas en la Subcomisaría 1, quedando el detenido a disposición de las autoridades judiciales.

Los tres procedimientos se desarrollaron en el marco de los habituales patrullajes e intervenciones preventivas que realiza la policía en distintos sectores de la ciudad.