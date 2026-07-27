Dictaron la prisión preventiva para un hombre acusado de atacar y amenazar a su pareja con un machete

Por Santotomealdía



Un hombre identificado por sus iniciales como YGV quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación por una serie de hechos de violencia de género ocurridos en la ciudad de Santa Fe y en nuestra ciudad. La medida fue dispuesta luego de que el Ministerio Público de la Acusación solicitara que permanezca detenido mientras avanza la investigación.

De acuerdo con la acusación, el imputado golpeó a su pareja en la ciudad de Santa Fe y, horas más tarde, fue hasta la vivienda donde la mujer se había refugiado junto a su hija en nuestra ciudad. Allí ingresó con un machete, la amenazó de muerte y, tras retirarse, regresó con un bidón de combustible que arrojó dentro de la casa mientras advertía que prendería fuego el lugar y mataría "a todos".

Según informó el MPA, los hechos ocurrieron durante la madrugada del domingo 19 de julio. Alrededor de las 4, el hombre habría zamarreado y golpeado a la víctima en las inmediaciones de un club bailable ubicado sobre calle Ruperto Godoy al 1200, en la ciudad de Santa Fe, provocándole lesiones en distintas partes del cuerpo.

De acuerdo con la acusación, una hora y media después el investigado se dirigió hasta la vivienda de la madre de la mujer, en nuestra ciudad, donde ella y la hija de ambos se habían refugiado.

Siempre según la investigación, ingresó sin autorización al domicilio portando un machete de unos 50 centímetros y amenazó de muerte a la víctima. Un hermano de la mujer intervino y logró que abandonara la casa.

Sin embargo, el MPA sostuvo que el hombre regresó minutos más tarde con un bidón de combustible, que vertió dentro de la vivienda mientras amenazaba con prender fuego el inmueble y matar "a todos".

La prisión preventiva fue ordenada por la jueza Cecilia Labanca, a pedido de la fiscal Milagros Parodi, quien lleva adelante la investigación. Desde el Ministerio Público de la Acusación se informó que la magistrada hizo lugar al planteo de la Fiscalía al considerar que existían riesgos procesales y que la víctima atraviesa una situación de vulnerabilidad.

Al imputado se le atribuyeron los delitos de lesiones leves dolosas calificadas por el vínculo y por haber sido cometidas por un hombre contra una mujer en un contexto de violencia de género, violación de domicilio y amenazas calificadas.