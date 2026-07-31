Santilli cruzó a Villarruel y pidió "que dé un paso al costado" si no comparte el rumbo del Gobierno

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, respaldó este jueves el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) anunciado por el presidente Javier Milei y lanzó duras críticas contra la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien instó a "dar un paso al costado" si no comparte el rumbo del Gobierno.

En declaraciones a Radio Mitre, Santilli calificó de "barbaridad" y "disparate" las recientes publicaciones de Villarruel en la red social X, donde expresó su preocupación por el estado del mandatario y cuestionó las supuestas "persecuciones imaginarias" denunciadas por el oficialismo.

El funcionario sostuvo que esos mensajes constituyen "agravios impropios de una persona que acompañó al presidente en la fórmula" y fue tajante al ser consultado sobre el futuro político de la vicepresidenta. "Que dé un paso al costado. Si cree que es así, que dé un paso al costado, que arme su proceso y que compita", afirmó.

La tensión entre Milei y Villarruel se profundizó luego de que el Presidente compartiera un mensaje de la diputada Lilia Lemoine, quien acusó a la vicepresidenta de coordinar acciones contra el Gobierno junto a la legisladora Marcela Pagano. Para Santilli, Villarruel "en vez de apoyar al Gobierno y ayudar a sacar el país adelante, siempre pone palos en la rueda".

Además de referirse al conflicto interno, el jefe de Gabinete defendió el paquete de reformas económicas presentado por el Ejecutivo y explicó que la iniciativa busca que el Banco Central tenga como única misión preservar el valor de la moneda, prohibiendo de manera expresa la emisión de dinero para financiar al Estado nacional, las provincias o los municipios.

"Basta de remarcar los precios todas las semanas. Basta de volver a los controles de precios. Basta de volver a un Banco Central con 15.000 millones de reservas negativas", sostuvo.

Santilli también destacó que el proyecto fortalece la estabilidad institucional del organismo al establecer que el presidente del BCRA solo podrá ser removido con el respaldo de dos tercios de ambas cámaras del Congreso, y cuestionó el concepto de independencia del Banco Central. "Muchos hablaron de la independencia del Banco Central, pero nunca la ejecutaron", señaló.

Otro de los puntos centrales de la reforma es la incorporación del denominado "grillete fiscal", un mecanismo que contempla la suspensión del pago de salarios a funcionarios políticos si el Estado mantiene un déficit fiscal durante varios meses y el Congreso no logra restablecer el equilibrio de las cuentas públicas. Según explicó Santilli, la medida no alcanzará a jubilaciones, pensiones, fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, salud ni educación. "Que el desequilibrio lo pague la política y no el ciudadano", resumió.

El funcionario también respaldó las críticas de Milei contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien el mandatario acusó de haber retirado 10.000 millones de dólares del Banco Central tras la reforma de la Carta Orgánica de 2012. "Eso es una estafa definitivamente", afirmó Santilli.

Por último, confirmó que el proyecto ingresará al Congreso por la Cámara de Diputados y que el oficialismo espera avanzar con su tratamiento en los próximos meses. Además, adelantó que, en una segunda etapa, el Ejecutivo enviará iniciativas para la liberalización del mercado de capitales y la desregulación del mercado de seguros.