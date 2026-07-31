Solano y Garibaldi encabezaron un encuentro con instituciones y vecinos para fortalecer la Participación Ciudadana

Con una amplia convocatoria en nuestra ciudad, se realizó la charla "El poder de la Acción Ciudadana", un espacio de intercambio y formación encabezado por Gabriela Solano, referente del Partido Socialista en Santo Tomé, concejala mandato cumplido y expresidenta del Concejo Municipal, junto al senador por el departamento La Capital, Paco Garibaldi.

Durante la actividad, Solano repasó los distintos mecanismos de participación ciudadana previstos en la normativa vigente de Santo Tomé y compartió la experiencia desarrollada durante su gestión legislativa para promover una mayor participación de vecinos e instituciones en la construcción de las políticas públicas.

Por su parte, Garibaldi presentó los principales lineamientos del proyecto de Ley de Participación Ciudadana de su autoría, una iniciativa que busca reglamentar y fortalecer los mecanismos de participación incorporados a la Constitución de la Provincia de Santa Fe tras la reforma de 2025, con el objetivo de ampliar las herramientas de intervención ciudadana en los asuntos públicos.

"Los vecinos y las instituciones tienen que ser protagonistas de las decisiones que transforman su comunidad. Nadie conoce mejor las necesidades y oportunidades de cada lugar que quienes las viven todos los días. Por eso la escucha es fundamental: generar espacios de diálogo nos permite conocer distintas miradas, construir consensos y tomar mejores decisiones. Ese es el camino para fortalecer el vínculo entre el Estado y la ciudadanía y seguir construyendo una democracia más cercana y participativa", sostuvo el senador Paco Garibaldi.

El encuentro contó con la presencia de representantes de vecinales, clubes, asociaciones civiles, el Centro Comercial, grupos scout, merenderos y parroquias de la ciudad, quienes compartieron las problemáticas que atraviesan sus instituciones y coincidieron en la necesidad de generar más espacios de diálogo y participación para aportar a la construcción de políticas públicas.

Asimismo, manifestaron la importancia de que las organizaciones de la sociedad civil sean escuchadas y consideradas en los procesos de toma de decisiones, ya que representan las necesidades e inquietudes de numerosos vecinos y vecinas de la ciudad.

Al finalizar la jornada, Gabriela Solano destacó la amplia convocatoria y el nivel de participación alcanzado: "Estamos muy contentos con la convocatoria. Creemos que este tipo de espacios son necesarios para construir, en el marco de la democracia, el proyecto de ciudad que queremos. El rol de las vecinales y de las instituciones intermedias es fundamental para que del debate comunitario surjan las mejores decisiones”.

Y agregó, “Respetamos y valoramos la dedicación de quienes todos los días trabajan por sus vecinos y por Santo Tomé. Queremos que sepan que cuentan con nosotros para seguir impulsando estos ámbitos de encuentro, porque la participación fortalece la democracia y mejora las decisiones pública”.

Desde la organización destacaron la activa participación de las instituciones durante toda la charla, el intercambio de experiencias y el interés por continuar generando este tipo de encuentros, con el objetivo de consolidar canales permanentes de diálogo entre la ciudadanía y quienes tienen responsabilidades de gobierno.