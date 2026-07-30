Condenaron a un hombre por dos robos a mano armada cometidos en nuestra ciudad

Por Santotomealdía



Un hombre de 27 años fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión por haber participado como coautor de dos robos cometidos con un arma de fuego en nuestra ciudad. La sentencia fue dictada en el marco de un juicio abreviado y el condenado fue declarado reincidente.

Se trata de Exequiel Nicolás Saavedra, quien fue hallado responsable de dos hechos ocurridos el 13 de mayo de este año. Según informó el Ministerio Público de la Acusación (MPA), la pena impuesta surge de la unificación de la condena por estos delitos con otra anterior que aún no había terminado de cumplir.

La sentencia fue dispuesta por la jueza Susana Luna en los tribunales de la ciudad de Santa Fe, mientras que la investigación estuvo a cargo del fiscal Esteban Morales, quien representó al MPA durante la audiencia.

De acuerdo con la investigación, Saavedra actuó junto a otro hombre, identificado por sus iniciales T.N.N., quien también está imputado como coautor y permanece en prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial.

El primero de los robos ocurrió en las inmediaciones del ingreso a un centro polideportivo ubicado sobre calle Balcarce, entre Castelli e Hipólito Yrigoyen. Según detalló el fiscal, los dos hombres llegaron en motocicleta y uno de ellos descendió del vehículo para apoyarle un arma de fuego en la cabeza a una mujer, amenazarla de muerte y sustraerle un teléfono celular.

Luego, ambos continuaron su recorrido hasta Saavedra al 3700, donde abordaron a una adolescente. En esa oportunidad, la intimidaron apuntándole el arma al rostro y le robaron una mochila.

El MPA indicó que Saavedra reconoció su responsabilidad penal como coautor del delito de robo calificado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada. Además, junto con su abogado defensor aceptó todos los términos del procedimiento abreviado.

Por su parte, las víctimas fueron notificadas del acuerdo alcanzado y manifestaron su conformidad con la resolución judicial.