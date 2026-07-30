Villarruel cuestionó la salud mental de Milei: "Me preocupa profundamente su estado"

La vicepresidenta Victoria Villarruel profundizó este jueves su enfrentamiento con el presidente Javier Milei al expresar públicamente su preocupación por su salud mental, luego de que el mandatario compartiera en redes sociales una publicación con acusaciones sin pruebas en su contra.

"Me preocupa profundamente que el presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior", escribió Villarruel en su cuenta de X, en uno de los cuestionamientos más duros que formuló hasta el momento contra el jefe de Estado.

La polémica comenzó cuando Milei republicó un mensaje de la diputada oficialista Lilia Lemoine, quien aseguró, sin presentar evidencias, que la legisladora Marcela Pagano administra desde 2024 la cuenta de X de Villarruel y coordina con ella una estrategia política contra el Presidente.

Tras advertir el retuit, la vicepresidenta respondió: "¿Esta locura galopante la retuiteó el presidente? Parece contagioso el delirio". Minutos después volvió a expresarse y agregó: "El presidente de la Nación no puede haber tuiteado semejante estupidez. Si es así, que muestre todas las pruebas de estas afirmaciones inventadas".

Horas más tarde, Villarruel redobló las críticas con un nuevo mensaje en el que manifestó su preocupación por el comportamiento del mandatario y cuestionó el contenido que difunde a través de sus redes sociales.

La publicación que dio origen a la controversia fue realizada por Lilia Lemoine, una de las dirigentes más cercanas a Milei. Allí sostuvo que Villarruel y Pagano actuarían de manera coordinada, compartirían asesores y mantendrían vínculos políticos con sectores del peronismo, además de atribuirles una estrategia para perjudicar al Presidente.

El nuevo cruce expone el profundo deterioro de la relación entre Milei y Villarruel, quienes integraron la misma fórmula presidencial en las elecciones de 2023, pero desde hace más de dos años mantienen diferencias políticas e institucionales que derivaron en reiterados enfrentamientos públicos.

Las declaraciones de la vicepresidenta representan uno de los cuestionamientos más severos que realizó hasta ahora contra el mandatario, al sugerir públicamente que existe un motivo de preocupación por su comportamiento y por las publicaciones que realiza habitualmente en redes sociales.