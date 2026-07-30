Lula endureció su discurso contra Milei: "Ustedes vieron la payasada que vino a hacer"

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, respondió este jueves por primera vez de manera directa a las declaraciones de Javier Milei durante su reciente visita al país vecino y calificó como una "payasada" la participación del mandatario argentino en un acto político del Partido Liberal, donde respaldó la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro.

Durante un acto en Brasilia, en el que oficializó su candidatura a la reelección por el Partido de los Trabajadores, Lula afirmó que "nadie de afuera va a meterse en las elecciones brasileñas" y cuestionó el tono utilizado por Milei durante su intervención en San Pablo.

"Ustedes vieron la payasada que vino a hacer aquí el presidente de Argentina. Yo no dije nada porque mi relación es una relación de jefe de Estado a Estado, y me gusta el pueblo argentino, así que no voy a estar intercambiando cosas con esa cosa", expresó Lula ante dirigentes y militantes de su espacio político.

El mandatario brasileño sostuvo además que siempre actuó con respeto hacia otros países y remarcó que, mientras continúe al frente del Gobierno, "nadie de afuera va a poder interferir en las elecciones brasileñas".

La tensión entre ambos presidentes se profundizó luego de que Milei participara el último fin de semana en la Convención Nacional del Partido Liberal, en San Pablo, donde respaldó la candidatura de Flávio Bolsonaro para las elecciones presidenciales de octubre. En ese acto, el jefe de Estado argentino calificó a Lula de "ladrón" y "presidiario", además de lanzar duras críticas contra el juez Alexandre de Moraes.

Las declaraciones provocaron una reacción inmediata del Gobierno brasileño, que convocó al embajador argentino en Brasil para pedir explicaciones y llamó a consultas a su representante diplomático en Buenos Aires.

Pese al endurecimiento del discurso político, en las últimas horas comenzaron a aparecer señales de distensión en el plano diplomático. Lula autorizó el regreso del embajador brasileño a la Argentina, aunque sin establecer una fecha concreta, mientras que desde el Gobierno argentino aseguraron que no existe ninguna posibilidad de romper las relaciones bilaterales y manifestaron su expectativa de que el representante brasileño retome sus funciones en Buenos Aires.

De todos modos, fuentes diplomáticas brasileñas señalaron que la normalización plena del vínculo entre ambos gobiernos dependerá de la evolución de la relación política y reconocieron que las diferencias entre Lula y Milei continúan marcando la agenda bilateral.