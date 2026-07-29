Messi volvió a entrenarse con Inter Miami tras el Mundial y sus vacaciones en Rosario

Lionel Messi volvió este miércoles a los entrenamientos con Inter Miami, luego de su destacada participación en el Mundial 2026 y tras disfrutar de unos días de descanso junto a su familia en Rosario.

El regreso del capitán argentino fue compartido por el propio club estadounidense a través de sus redes sociales, donde publicó imágenes del rosarino llegando al predio de entrenamiento relajado y con un mate en la mano, una postal que rápidamente se volvió viral entre los hinchas.

Durante su estadía en la Argentina, Messi aprovechó para reunirse con su familia, visitar a su padre, Jorge Messi, y asistir a un partido de Leones, la institución presidida por su hermano Matías.

Tras la final del Mundial, el delantero había decidido regresar directamente a Rosario sin pasar por Buenos Aires, a diferencia de parte del plantel de la Selección argentina, que volvió al país junto al entrenador Lionel Scaloni y el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

Aunque Inter Miami todavía no confirmó cuándo volverá a jugar oficialmente, todo indica que Messi podría reaparecer el próximo miércoles 5 de agosto, cuando el conjunto de Florida enfrente a San Luis en el debut por la Leagues Cup.

Antes de ese compromiso, Las Garzas recibirán este sábado a Columbus Crew por una nueva fecha de la MLS. Si bien el regreso del campeón del mundo no está previsto para ese encuentro, no se descarta que acompañe al equipo desde uno de los palcos del Nu Stadium, junto a su familia, mientras completa su puesta a punto.