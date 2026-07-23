Ángel Correa jugará en River: será el pase más caro de la historia del club

River Plate llegó a un acuerdo para incorporar al delantero Ángel Correa, quien se convertirá en el refuerzo más caro de la historia del club. Tras varios días de negociación con Tigres de México, la operación quedó cerrada por 15 millones de dólares, más 2 millones adicionales por objetivos.

El atacante de 31 años, con pasado en San Lorenzo, Atlético de Madrid y la Selección Argentina, arribará a Buenos Aires en las próximas horas para completar los pasos finales de su incorporación al equipo dirigido por Eduardo Coudet.

La negociación se dilató más de lo esperado debido a que, cuando el acuerdo parecía cerrado, Tigres solicitó modificar las condiciones económicas de la transferencia e incorporar una suma adicional sujeta al cumplimiento de objetivos. Finalmente, River aceptó esa cláusula y la operación alcanzó un valor potencial de 17 millones de dólares.

De concretarse en esos términos, la transferencia superará las cifras desembolsadas anteriormente por Kevin Castaño (14 millones de dólares) y Lucas Pratto (12 millones), convirtiéndose en la compra más importante en la historia del club de Núñez. Además, según trascendió, también será la venta más alta realizada por Tigres.

Correa firmará contrato por tres años y medio, hasta diciembre de 2029, y River adquirirá el 100% de su ficha.

Andrada, cada vez más cerca de Flamengo

En paralelo, Tobías Andrada se aleja de River y todo indica que continuará su carrera en Flamengo, de Brasil. El mediocampista de 19 años, surgido de Vélez, era uno de los jugadores que interesaban al conjunto de Núñez, aunque las diferencias económicas y el avance del club brasileño enfriaron la negociación.

Según trascendió, Vélez pretendía alrededor de 10 millones de dólares por el 80% del pase, mientras que River buscaba cerrar la operación por una cifra inferior. Finalmente, Flamengo tomó la delantera y el futbolista tendría como destino el fútbol brasileño.