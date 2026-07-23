La Parroquia Inmaculada continúa con su plan de puesta en valor

La restauración de la fachada de la Parroquia Inmaculada Concepción continúa avanzando y forma parte de un plan de obras que la comunidad lleva adelante desde hace casi dos años para poner en valor uno de los edificios más emblemáticos de Santo Tomé.

En diálogo Nova al Día, programa que se emite por FM Nova 97.5, el párroco José Milesi explicó que durante este año la comisión Pro Templo se propuso concretar dos intervenciones principales: la restauración del campanario, que ya fue finalizada, y ahora la recuperación de toda la fachada principal del templo.

"Hace casi un mes que comenzó la reparación de la fachada del frente de la parroquia y calculamos que los trabajos se extenderán aproximadamente un mes más", señaló el sacerdote.

Milesi destacó que las obras avanzan gracias al aporte de los vecinos, quienes colaboran para financiar cada etapa del proyecto. Según indicó, el objetivo inicial era completar estas mejoras en un plazo de cuatro años, aunque el acompañamiento de la comunidad permitió acelerar los tiempos.

"Tengo que agradecer al pueblo santotomesino. Muchas veces el agradecimiento se dirige al cura párroco, pero en realidad es a la comunidad, porque frente a un contexto económico difícil fue posible concretar un montón de acciones que devuelven valor a un ícono de la ciudad", afirmó.

Además, remarcó que las obras también generan un impacto positivo en la economía local, ya que la mano de obra y la compra de materiales se realizan en Santo Tomé.

"En la medida en que embellecemos el templo podemos dar trabajo y comprar en los comercios de nuestra comunidad. El aporte no queda solamente en el templo, sino que vuelve a la sociedad santotomesina", sostuvo.

Un espacio abierto a toda la ciudad

El sacerdote también explicó que el proyecto va más allá de la restauración edilicia y busca consolidar a la Parroquia Inmaculada como un lugar de encuentro para toda la comunidad.

"Queremos que se convierta en un centro de acogida, de recepción y de expresión no solamente religiosa, sino también cultural y social. Desde hace cuatro o cinco años venimos trabajando para que no pierda el valor significativo que siempre tuvo para Santo Tomé", expresó.

Actividades previstas para el segundo semestre

En ese marco, Milesi adelantó que la parroquia ya tiene definida una intensa agenda de actividades para los próximos meses. Entre ellas mencionó un festival de música religiosa, que podría realizarse en el anfiteatro municipal, además de una nueva edición del Festival La Inmaculada, el tradicional encuentro folclórico gratuito para toda la familia.

También recordó que el 4 de noviembre se celebrará un nuevo aniversario de la apertura del templo y que el 8 de diciembre tendrán lugar las fiestas patronales de la Inmaculada Concepción.

Por otra parte, anticipó que durante octubre se lanzará la rifa parroquial, con el objetivo de reunir fondos para encarar la próxima etapa de restauración, que incluirá la puesta en valor del interior del templo, especialmente los cielorrasos y la parte superior del edificio.