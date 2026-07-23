ATE aceptó "en disconformidad" la propuesta salarial y quedó cerrada la paritaria central

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) aceptó la propuesta salarial presentada por el Gobierno de Santa Fe en el marco de la paritaria correspondiente al segundo semestre para los trabajadores de la administración pública provincial.

La decisión fue confirmada este jueves por la tarde, luego de la consulta realizada entre los afiliados del gremio. No obstante, la aceptación fue definida "en disconformidad", según aclararon los representantes sindicales.

Al dar a conocer el resultado, el secretario general de ATE Santa Fe, Marcelo Delfor, sostuvo que el contexto económico continúa siendo complejo y atribuyó esa situación a las políticas implementadas por el Gobierno nacional. Sin embargo, explicó que uno de los aspectos que pesó en la decisión fue la continuidad de las negociaciones previstas para las próximas semanas.

En ese sentido, destacó la importancia de la reunión de la Comisión Paritaria Técnica convocada para el 5 de agosto, donde se abordarán temas vinculados a las titularizaciones del personal y a la mejora de las condiciones laborales.

En la votación realizada por ATE Santa Fe, la propuesta obtuvo un 60,1% de aprobación, aunque bajo la modalidad de aceptación en disconformidad. En tanto, el 28,5% de los afiliados votó por rechazar la oferta, mientras que casi un 10% optó por la abstención.

Con esta definición, los dos principales gremios de la administración pública provincial, UPCN y ATE, aceptaron la oferta salarial presentada por el Gobierno santafesino, que contempla un incremento acumulado del 10,1% entre julio y diciembre, además de mínimos garantizados para los salarios más bajos y una compensación para los trabajadores que no alcanzaron la inflación del primer semestre.