Colapinto vuelve a la acción: días, horarios y cronograma del GP de Hungría

Franco Colapinto volverá a salir a pista este fin de semana para disputar el Gran Premio de Hungría, correspondiente a una nueva fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine afrontará la competencia con el impulso de sus últimas actuaciones, luego de sumar puntos en las carreras de Gran Bretaña y Bélgica.

La actividad se desarrollará en el Hungaroring, un circuito de 4,381 kilómetros de extensión y 14 curvas, considerado uno de los trazados más técnicos del calendario.

El programa comenzará este viernes con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres. La Práctica Libre 1 se disputará desde las 8:30 (hora de Argentina), mientras que la Práctica Libre 2 comenzará a las 12:00.

La actividad continuará el sábado, cuando Colapinto afrontará la tercera y última práctica libre, prevista para las 7:30, antes de la clasificación, que definirá la grilla de partida y se llevará a cabo desde las 11:00.

El momento más esperado llegará el domingo, cuando se dispute la carrera del Gran Premio de Hungría, programada para las 10:00.

El piloto argentino buscará extender su buen presente tras finalizar noveno en Silverstone y décimo en Bélgica, resultados que le permitieron volver a sumar unidades en el campeonato y consolidar su crecimiento dentro de la categoría.

En la lucha por el campeonato, el líder es el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), quien llega a Hungría con 204 puntos luego de imponerse en Bélgica. Su principal perseguidor es Lewis Hamilton (Ferrari), con 159 unidades. Más atrás aparecen George Russell (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari) y Lando Norris (McLaren), con 154, 126 y 103 puntos, respectivamente.

Cronograma del Gran Premio de Hungría (hora de Argentina)

Viernes 24 de julio

Práctica Libre 1: 8:30

8:30 Práctica Libre 2: 12:00

Sábado 25 de julio

Práctica Libre 3: 7:30

7:30 Clasificación: 11:00

Domingo 26 de julio