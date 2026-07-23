Unión presentó a Juan de Dios Pintado y ya suma cinco refuerzos

Unión oficializó este jueves la incorporación de Juan de Dios Pintado, quien se convirtió en el quinto refuerzo del Tatengue para afrontar la segunda parte de la temporada. El anuncio fue realizado por el club a través de sus redes sociales.

El lateral uruguayo llega a Santa Fe por pedido del entrenador Leonardo Madelón, quien ya lo dirigió durante su etapa al frente de Gimnasia y Esgrima La Plata y conoce sus características futbolísticas.

Con la llegada de Pintado, Unión suma una nueva incorporación a una lista que ya integraban Mauro Luna Diale, Ignacio Malcorra, Joaquín Mosqueira y Eric Ramírez, quienes fueron presentados en las últimas semanas.

Si bien su posición habitual es la de lateral derecho o carrilero por ese sector, el futbolista aseguró en su presentación que también puede desempeñarse por la banda izquierda, una alternativa que amplía las variantes para el cuerpo técnico.

Mientras tanto, la dirigencia rojiblanca continúa trabajando para completar el plantel. El objetivo es incorporar tres futbolistas más antes del cierre del mercado de pases: un marcador central, un lateral izquierdo y, dependiendo de las posibles salidas que se produzcan, un volante o un delantero.