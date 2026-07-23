UPCN aceptó la propuesta salarial del Gobierno para los trabajadores estatales

UPCN aceptó la propuesta salarial presentada por el Gobierno de Santa Fe luego de la consulta realizada entre sus afiliados. La oferta, correspondiente a la paritaria del segundo semestre para los trabajadores de la administración pública provincial, recibió el respaldo del 69% de los votantes, mientras que el 31% se manifestó en contra.

La organización gremial informó que la propuesta fue sometida a consideración de los trabajadores comprendidos en el Convenio Ley 10.052 mediante una votación online que permaneció habilitada durante 24 horas y finalizó este jueves al mediodía.

Concluido el proceso, la conducción de UPCN confirmó oficialmente la aceptación de la oferta y comunicó la decisión al Poder Ejecutivo provincial.

La propuesta salarial, presentada por el Gobierno esta semana en el marco de la negociación paritaria, contempla un incremento del 10,1% distribuido en seis tramos entre julio y diciembre, además de una compensación para quienes no alcanzaron la inflación acumulada durante el primer semestre y nuevos mínimos garantizados para los salarios más bajos.

Desde el gremio señalaron que la oferta fue publicada y difundida previamente para que todos los afiliados pudieran conocer su contenido antes de emitir su voto.

Finalmente, UPCN agradeció la participación de los trabajadores que formaron parte de la consulta y destacó el compromiso de sus afiliados durante el proceso de definición de la propuesta salarial.

En tanto, ATE todavía no informó el resultado de la consulta que lleva adelante entre sus afiliados para definir si acepta o rechaza la oferta presentada por el Gobierno provincial.