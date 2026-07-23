Un incendio provocó importantes daños en una casa en J.J. Paso 1100

Un incendio provocó importantes daños durante la madrugada de este jueves en una vivienda ubicada sobre Juan José Paso al 1100, en la ciudad de Santo Tomé.

El siniestro se produjo alrededor de las 5:30, cuando una dotación de Bomberos acudió al lugar y encontró un foco ígneo que afectaba un colchón de dos plazas en el interior de un dormitorio de aproximadamente cuatro por cuatro metros.

Para controlar la situación, los bomberos desplegaron una línea devanadera y utilizaron herramientas específicas hasta lograr extinguir por completo las llamas. Posteriormente realizaron tareas de enfriamiento para evitar que el fuego volviera a reavivarse.

Como consecuencia del incendio, las pérdidas fueron totales en el colchón y también resultaron destruidas varias prendas de vestir que se encontraban en la habitación afectada.

Al momento de la intervención se encontraba en la vivienda el hermano del propietario, quien aportó información al personal actuante sobre lo sucedido.

En el operativo también colaboró personal del Comando Radioeléctrico de Santo Tomé.