Japón enfrenta una ola de calor histórica: 14 muertos y miles de internados por insolación

Japón atraviesa una de las semanas más críticas del verano boreal debido a una intensa ola de calor que ya dejó 14 personas fallecidas y más de 10.000 hospitalizados en apenas siete días. Las altas temperaturas, que superaron los 35°C en numerosas regiones y podrían alcanzar los 40°C en algunos puntos, llevaron a las autoridades a emitir alertas en 41 prefecturas y a declarar la emergencia en Tokio por la creciente demanda de ambulancias.

Por tercer día consecutivo, el país registró temperaturas extremas desde las primeras horas de la mañana, especialmente en las regiones de Kanto y Tokai, en el centro del archipiélago. De acuerdo con la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), el calor continuará intensificándose durante la jornada.

Entre el 13 y el 19 de julio, un total de 10.857 personas debieron ser trasladadas a hospitales por cuadros de insolación, el doble que la semana anterior. Es la primera vez en lo que va del año que el número de internaciones por golpe de calor supera las 10.000 en una sola semana, según informó la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres.

El reporte oficial también indicó que 321 pacientes permanecen en estado grave y que seis de cada diez afectados tienen más de 65 años, el grupo considerado de mayor riesgo frente a las temperaturas extremas.

La situación es especialmente delicada en Tokio, donde solo el miércoles 453 personas fueron hospitalizadas por golpes de calor, la cifra diaria más alta desde que comenzaron los registros en 2010. Además, los servicios de emergencia recibieron 3.612 llamados en un solo día, un récord que obligó a las autoridades a advertir sobre la escasez de ambulancias disponibles.

"Urgimos a las personas a mantenerse hidratadas y usar el aire acondicionado", señalaron desde el cuerpo de bomberos de la capital japonesa.

Medidas para enfrentar el calor extremo

Frente a este escenario, el Gobierno de Tokio mantiene vigente la campaña Tokyo Cool Biz, una iniciativa impulsada hace más de dos décadas que flexibiliza el código de vestimenta en oficinas públicas y privadas. La propuesta permite reemplazar el traje tradicional por ropa más liviana, con el objetivo de reducir los efectos del calor y disminuir el consumo energético.

Las alertas por altas temperaturas abarcan 41 prefecturas, desde Tohoku, en el norte del país, hasta Okinawa, en el extremo sur. En algunas zonas incluso se declaró el denominado "día de calor cruel" (kokushobi), una categoría especial utilizada por la agencia meteorológica para identificar jornadas con condiciones extremas.

Especialistas recuerdan que el cambio climático está incrementando la frecuencia y la intensidad de las olas de calor en Japón y en distintas partes del mundo. El récord histórico de temperatura en el país se registró el 5 de agosto de 2025, cuando la ciudad de Isesaki, al norte de Tokio, alcanzó los 41,8°C.