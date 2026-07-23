El consumo no logra recuperarse: junio cerró en baja y la caída acumula 3% en 2026

El consumo masivo volvió a retroceder en junio y profundizó la tendencia negativa que viene mostrando desde comienzos de año. De acuerdo con un informe de la consultora Scentia, las ventas registraron una caída del 2,7% interanual en volumen, mientras que el acumulado de 2026 ya refleja una baja del 2,9%. En contrapartida, el comercio electrónico fue el único canal que mostró un crecimiento sostenido.

El relevamiento señala que el retroceso de junio fue incluso mayor al registrado en mayo, cuando la caída había sido del 1,6%. De esta manera, se interrumpió la leve desaceleración observada el mes anterior y se consolidó un nuevo descenso en el consumo.

Tomando como referencia enero de 2023, el índice elaborado por la consultora ubicó al consumo de junio en 82,9 puntos, por debajo de los 84,8 registrados en mayo. El valor máximo de la serie se había alcanzado en diciembre de 2023, con 111 puntos, y desde entonces la evolución mostró una tendencia descendente.

Aunque las ventas medidas en pesos aumentaron 26,6% interanual, ese crecimiento respondió principalmente al incremento de precios. El informe indica que el precio promedio avanzó 23,1% respecto del mismo mes del año pasado, por lo que el volumen de productos comercializados continuó en baja.

El comercio electrónico volvió a marcar la diferencia

En ese escenario, el e-commerce fue nuevamente la excepción. Las ventas online crecieron 41% interanual en junio, superando el incremento del 29,9% registrado en mayo y acumulando una expansión del 34,8% en lo que va del año.

Además, el crecimiento alcanzó a todas las categorías relevadas. Entre los rubros con mejor desempeño se destacaron bebidas con alcohol (+61,8%), alimentación (+54,6%) e impulsivos (+45,2%).

En cambio, los canales tradicionales continuaron mostrando resultados negativos. Los kioscos y almacenes de barrio registraron la mayor caída del mes, con un descenso del 4,6%, seguidos por los mayoristas (-3,3%) y los supermercados de cadena (-2,6%). Los autoservicios independientes retrocedieron 1,6%, mientras que las farmacias se mantuvieron sin variaciones respecto de junio de 2025.

Qué productos cayeron y cuáles lograron crecer

Entre las distintas canastas de consumo, las bebidas con alcohol fueron las únicas que mostraron un crecimiento significativo, con una suba del 9,4% interanual, seguidas por las bebidas sin alcohol, que avanzaron un 3,5%.

El resto de los rubros cerró el mes con resultados negativos. Desayuno y merienda cayó 7,7%; limpieza de ropa y hogar, 6,2%; perecederos, 5,7%; productos impulsivos, 5,3%; higiene y cosmética, 3,7%; y alimentación, 0,5%.

En el acumulado anual, las bebidas con alcohol también son la única categoría que mantiene saldo positivo (+2,6%), mientras que limpieza de ropa y hogar (-7,1%), perecederos (-5,6%) y desayuno y merienda (-5,3%) encabezan las mayores bajas.

Kioscos, entre los sectores más afectados

El informe también refleja el fuerte impacto sobre los kioscos, donde varias categorías registraron caídas de dos dígitos. Las ventas de productos para limpieza del hogar descendieron 20,9%, desayuno y merienda retrocedió 13,2%, higiene y cosmética cayó 11%, mientras que alimentación e impulsivos bajaron 8,5% cada uno.

En los mayoristas, la mayor retracción correspondió a las bebidas sin alcohol, con una caída del 21% en junio y un descenso acumulado del 19,3% en lo que va del año.

Un contexto económico con señales mixtas

El reporte de Scentia incluye además distintos indicadores macroeconómicos que muestran un escenario dispar. Mientras el Producto Bruto Interno registró un crecimiento interanual del 2,3% en el primer trimestre de 2026 y las exportaciones acumularon una suba del 24,4%, otros sectores continúan mostrando dificultades.

Entre ellos aparecen la industria manufacturera, que acumula una baja del 3,1%; la producción automotriz, con una caída del 18,3% en el año; y el patentamiento de vehículos cero kilómetro, que retrocede 9,9% en el acumulado de 2026.

Según el informe, estos indicadores muestran que, pese a algunos signos positivos en determinados sectores de la economía, el consumo masivo continúa sin recuperar dinamismo y mantiene una tendencia descendente durante el primer semestre del año.