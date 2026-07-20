Manuela Herrero, tras brillar en los Parasuramericanos: "Siempre quiero seguir mejorando"

Después de conquistar tres medallas en los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026, la nadadora santotomesina Manuela Herrero ya volvió a enfocarse en los entrenamientos y en los nuevos desafíos que tendrá con la Selección Argentina. La deportista de apenas 15 años dialogó con Nova al Día, el programa que se emite por FM Nova 97.5, donde repasó su experiencia en Colombia, habló de las exigencias de la competencia internacional y contó cuáles son sus próximos objetivos.

Herrero fue una de las atletas más jóvenes de su categoría y destacó el nivel que encontró en el certamen continental. "Yo era una de las más chicas, tenía 15 años. Después había chicas de 16 y, en mi categoría, todas eran mayores de 18. Hay una diferencia importante de desarrollo físico y de años de entrenamiento", explicó.

La santotomesina reconoció que las tres medallas de plata obtenidas superaron incluso sus propias expectativas. "Cuando terminás de nadar te dicen el tiempo, pero no sabés en qué puesto quedaste. Después ves el listado y aparece que saliste segunda. Es algo que no te lo esperás", contó sobre las sensaciones que vivió tras cada prueba.

Durante los Juegos, Herrero logró subir al podio en los 100 metros pecho, 100 metros libres y 50 metros libres, aunque reveló que su prueba favorita ni siquiera pudo disputarla. "Mi estilo favorito siempre va a ser el combinado, pero no la nadé porque era la única inscripta", comentó.

Sobre la preparación para una competencia internacional, explicó que los entrenamientos cambian considerablemente durante los días previos. "Primero hacemos una carga importante de metros y después empezamos a bajar el volumen para llegar descansados. Seguís trabajando la velocidad, pero el cuerpo ya no está tan exigido", detalló.

Además de las prácticas en el agua, la joven también complementa su rutina con gimnasio y adelantó que comenzará a trabajar junto a un nutricionista para seguir mejorando su rendimiento.

Su vínculo con la natación competitiva comenzó casi por casualidad cuando asistía a la Escuela Especial Manzitti. "Entrenaba una hora por día, fui a los Santa Fe Juega, clasifiqué a los Juegos Evita y los gané. Ahí dije: 'Me gusta ganar'", recordó entre risas. Desde entonces decidió profesionalizarse, incrementó la carga de entrenamiento y fue creciendo hasta llegar a integrar la Selección Argentina.

La convocatoria al equipo nacional llegó luego de competir en distintos torneos organizados por el Comité Paralímpico Argentino, donde comenzó a ser observada por los entrenadores. Posteriormente fue incorporándose a las concentraciones de la federación correspondiente a deportistas con discapacidad visual hasta ganarse un lugar en el seleccionado.

Tras el regreso de Colombia, el descanso será breve. Herrero ya piensa en el intenso regreso a los entrenamientos. "Estas semanas venía nadando entre 1.500 y 2.000 metros por día porque estábamos bajando las cargas para competir. Ahora vamos a volver a entrenar cerca de 5.000 metros diarios, así que espero que la adaptación sea de a poco porque si es de golpe la voy a sufrir", confesó.

En cuanto a lo que viene, la santotomesina tiene en la mira un nuevo Open internacional previsto para noviembre y posibles concentraciones con la Selección Argentina. Su principal objetivo, asegura, es seguir creciendo. "Siempre quiero bajar mis marcas, mejorar la técnica y seguir progresando", afirmó.

Finalmente, destacó el acompañamiento permanente de su familia durante todo este proceso. "Siempre que pueden me acompañan a las competencias y, cuando estoy viajando, estamos en contacto con mensajes o llamadas. Eso también ayuda mucho", concluyó.