De cara a la paritaria, ASTEOM cuestionó las estadísticas de inflación y pidió recuperar el salario

Por Santotomealdía



A horas del inicio de la paritaria de los trabajadores municipales, el secretario adjunto de ASTEOM, Gabriel Benassi, expresó las expectativas del gremio de nuestra ciudad y sostuvo que la prioridad será recuperar el poder adquisitivo de los salarios. Si bien la negociación será encabezada por FESTRAM, entidad que representa a los sindicatos municipales de la provincia, el dirigente local anticipó cuáles son los principales reclamos del sector.

En diálogo con Nova al Día, Benassi aseguró que entre los trabajadores existe "mucha expectativa, pero también mucha incertidumbre" sobre el resultado de la reunión prevista para este martes y cuestionó que las estadísticas oficiales reflejen una inflación inferior a la que, según afirmó, enfrentan diariamente los asalariados.

El dirigente sostuvo que los índices difundidos por los organismos oficiales "no reflejan los verdaderos valores de la góndola, de los servicios o del alquiler" y remarcó que el deterioro del salario se percibe en la vida cotidiana. "La realidad es la que se vive en el supermercado", afirmó, al considerar que el poder de compra de los trabajadores "se desmorona frente a la inflación".

En ese sentido, planteó que el objetivo de la negociación debe ser alcanzar una recomposición salarial real, que permita comenzar a revertir la pérdida acumulada en los últimos años. Según explicó, el gremio entiende que existe un retraso que se arrastra desde el cambio de gestión provincial y que, desde entonces, se intenta recuperar "paritaria tras paritaria".

Benassi también señaló que, además de la discusión salarial, este martes se desarrollará una mesa técnica destinada a analizar la escala salarial municipal. Explicó que los incrementos del salario mínimo garantizado aplicados en los últimos acuerdos provocaron un achatamiento de las categorías, reduciendo las diferencias entre los cargos de menor y mayor jerarquía.

Por otra parte, el secretario adjunto de ASTEOM recordó que las definiciones que adopten previamente ATE y UPCN suelen convertirse en una referencia para el resto de las negociaciones. No obstante, indicó que FESTRAM buscará sostener su propia postura durante la discusión y manifestó que el gremio considera conveniente que un eventual acuerdo tenga una vigencia trimestral y no semestral, ante la incertidumbre económica prevista para los últimos meses del año.

"Tenemos que gestionar el mejor acuerdo posible que le sirva a nuestros afiliados", concluyó Benassi, al referirse al inicio de una negociación que será seguida de cerca por los trabajadores municipales de toda la provincia.