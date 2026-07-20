La Selección no hará festejos y el Gobierno dio marcha atrás con el feriado nacional

El Gobierno nacional confirmó que finalmente no habrá festejos oficiales por el subcampeonato de la Selección argentina en el Mundial 2026, luego de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) comunicara que el plantel decidió no realizar celebraciones tras la derrota en la final ante España.

La decisión también dejó sin efecto el feriado nacional que había anunciado el presidente Javier Milei, quien había aclarado que la medida dependería exclusivamente de la voluntad de los jugadores y del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni.

"Los jugadores tomaron esa determinación por la derrota. No vamos a organizar ningún festejo y la idea del feriado ya quedó descartada", señalaron fuentes oficiales al confirmar el cambio de planes.

Según trascendió, el Ejecutivo prevé emitir un comunicado oficial para informar la suspensión de la medida, luego de que el propio Milei anunciara el domingo que declararía feriado el día elegido por el plantel para celebrar junto a los hinchas.

A pesar de la cancelación de los festejos, el Gobierno mantendrá un recibimiento protocolar para la delegación argentina en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde el plantel arribará este lunes por la tarde. El operativo incluirá una guardia de Granaderos y autoridades de Aerolíneas Argentinas y del Ministerio de Seguridad Nacional, aunque no habrá presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo.

Desde la Casa Rosada explicaron que la intención siempre fue evitar una utilización política del evento. "No va a haber nadie del Ejecutivo porque la idea del Presidente siempre fue no politizar", indicaron fuentes oficiales.

La AFA también confirmó que no todos los futbolistas regresarán al país, ya que algunos viajarán directamente desde Estados Unidos hacia sus respectivos clubes o iniciarán su período de descanso. Entre ellos se encuentran Lionel Messi y Rodrigo De Paul, quienes no integraron la delegación que emprendió el regreso a la Argentina.

De acuerdo con la planificación de la entidad, el resto del plantel llegará a Ezeiza, se trasladará al predio de la AFA para compartir una cena y luego quedará licenciado, sin actividades públicas previstas.

La decisión obligó además a modificar el importante operativo de seguridad que se había preparado durante el fin de semana. Tanto el Gobierno nacional como la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires habían coordinado dispositivos especiales ante la posibilidad de una celebración multitudinaria en el centro porteño.

En ese marco, la Casa Rosada amaneció este lunes vallada y con restricciones al tránsito en sus inmediaciones, mientras que el Gobierno porteño había desplegado un operativo con 1.000 efectivos policiales, además de puestos sanitarios y estructuras de contención en la zona del Obelisco.

Sin embargo, tras la decisión del plantel de no realizar festejos, las autoridades comenzaron a desactivar el dispositivo previsto para recibir a los subcampeones del mundo.