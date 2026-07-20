Rosario: una mujer murió durante los festejos por la Selección Argentina

Una mujer de 45 años murió este domingo por la noche en Rosario luego de caer de una camioneta en medio de los festejos por el subcampeonato de la Selección Argentina en el Mundial 2026. El hecho ocurrió en avenida Pellegrini al 4600 y es investigado por la Justicia.

De acuerdo con la información difundida por fuentes del Ministerio de Seguridad, el episodio se registró alrededor de las 19.40. Cuando efectivos policiales llegaron al lugar encontraron a la mujer tendida sobre la cinta asfáltica y, minutos después, personal del Sies constató su fallecimiento.

Según las primeras informaciones, la víctima se habría caído de una camioneta mientras se desarrollaban los festejos por la actuación del seleccionado argentino en la Copa del Mundo.

Por el hecho fue aprehendido un hombre de 45 años, mientras que las autoridades trabajan para determinar las circunstancias en las que ocurrió el trágico episodio. Hasta el momento, las causas del fallecimiento continúan bajo investigación.