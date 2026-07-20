Milei anunció que declarará feriado el día que la Selección festeje el subcampeonato mundial

El presidente Javier Milei anunció este domingo que declarará un feriado nacional el día en que la Selección argentina decida realizar los festejos por el subcampeonato obtenido en el Mundial 2026.

Según explicó el mandatario a través de sus redes sociales, la fecha será definida en función de la decisión que adopten los jugadores y el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni respecto de cuándo llevar adelante la celebración.

“FESTEJO MUNDIAL. Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional”, expresó Milei en su publicación.

De acuerdo con la información difundida, el plantel argentino emprenderá el regreso desde Estados Unidos durante la madrugada del lunes y tiene previsto arribar al Aeropuerto Internacional de Ezeiza alrededor de las 17 (hora argentina). Hasta el momento, la AFA no confirmó cómo será el cronograma de actividades ni cuándo se realizarán los festejos.

Mientras tanto, desde el Gobierno nacional señalaron que el feriado podría concretarse el lunes o el martes, aunque insistieron en que la decisión dependerá de la fecha que finalmente elija el plantel para celebrar junto a los hinchas.

Antes de la final, Milei ya había manifestado públicamente su intención de poner la Casa Rosada a disposición de la Selección para recibir al equipo a su regreso al país. Según había explicado, el objetivo era que los jugadores pudieran utilizar el tradicional balcón sin la presencia de dirigentes o funcionarios políticos.

Además, el Gobierno informó que trabaja en el diseño del operativo de seguridad para los eventuales festejos y mantiene contactos con las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires para coordinar la organización en caso de que la celebración se realice en el centro porteño.