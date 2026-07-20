Semana clave para las paritarias: los municipales inician la discusión salarial tras las reuniones con estatales y docentes

Esta semana comenzará una nueva etapa de las negociaciones salariales de los trabajadores públicos de Santa Fe. Este martes están previstas las reuniones paritarias de los empleados de la administración central, los docentes y también de los trabajadores municipales y comunales, que iniciarán la discusión correspondiente al segundo semestre del año.

Aunque cada mesa de negociación tiene su propia dinámica, las definiciones que surjan de los encuentros con los gremios estatales y docentes suelen ser observadas con atención por el resto de los sectores, ya que habitualmente marcan una referencia para las discusiones salariales que se desarrollan posteriormente.

En ese contexto, la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (FESTRAM) fue convocada por el Gobierno provincial para participar de una nueva reunión paritaria, en el marco de la Ley Provincial 9.996, con el objetivo de comenzar a debatir la política salarial para la segunda mitad de 2026.

Desde la Federación ya anticiparon que buscarán alcanzar un acuerdo que permita preservar el poder adquisitivo de los trabajadores municipales y comunales frente al escenario económico actual.

La expectativa está centrada ahora en conocer cuál será la propuesta que presente el Ejecutivo provincial y si las negociaciones con ATE, UPCN y los gremios docentes terminan fijando un criterio que luego pueda trasladarse a las restantes mesas paritarias.

De esta manera, la jornada del martes aparece como el punto de partida de una semana clave para la definición de los salarios de miles de trabajadores del sector público santafesino.