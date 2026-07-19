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Deportes — 19.07.2026 —

Aprehendieron a un hombre de 23 años y secuestraron un arma blanca tras un conflicto familiar

El procedimiento fue realizado durante la madrugada por efectivos del Comando Radioeléctrico. La Fiscalía de turno interviene en la investigación.

Un joven fue detenido luego de un incidente con amenazas en un domicilio.
Un joven fue detenido luego de un incidente con amenazas en un domicilio.

Un joven de 23 años fue aprehendido durante la madrugada por efectivos del Comando Radioeléctrico luego de un incidente ocurrido en una vivienda de Maipú al 3700, donde además se secuestró un arma blanca.

De acuerdo con la información policial, el hecho se habría originado tras una discusión, cuando el individuo ingresó al domicilio y protagonizó un entredicho con una joven de 23 años, en cuyo contexto habría proferido amenazas.

Según el parte oficial, el personal policial intervino en el lugar y procedió a la aprehensión del sospechoso, además del secuestro de un arma blanca vinculada al hecho.

Posteriormente, el joven fue trasladado a la Comisaría 23, donde quedaron a disposición de la Fiscalía de turno, que tomó intervención para continuar con las actuaciones correspondientes.

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