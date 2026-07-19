Argentina es subcampeona del mundo: España fue superior y se quedó con el título

Por Santotomealdía



Argentina es subcampeona del mundo. La Selección no pudo defender la corona conquistada en Qatar 2022 y perdió 1-0 ante España en la final del Mundial 2026, disputada en el Estadio Nueva York, en Nueva Jersey.

El equipo de Lionel Scaloni resistió hasta el tiempo suplementario, pero terminó cediendo ante una selección española que fue superior durante buena parte del encuentro y se quedó con justicia con el título.

El único gol llegó a los 106 minutos, cuando Ferrán Torres, que había ingresado desde el banco de suplentes, recibió una asistencia de cabeza de Nico Williams y definió de zurda dentro del área para marcar el tanto que le dio a España su segunda estrella.

La Roja volvió así a levantar la Copa del Mundo 16 años después de Sudáfrica 2010, en una campaña en la que combinó solidez defensiva, control del juego y apariciones decisivas en los momentos finales.

Durante la primera mitad, España manejó la posesión y generó las principales situaciones de peligro. Lamine Yamal estuvo activo desde el comienzo y exigió temprano al arquero argentino, mientras que Mikel Oyarzabal y Marc Cucurella también probaron desde media y larga distancia.

Argentina, en cambio, no consiguió rematar al arco durante los primeros 45 minutos. Además, sobre el cierre de esa etapa perdió por lesión a Lisandro Martínez, quien debió ser reemplazado por Nicolás Otamendi.

En el segundo tiempo, el dominio español se hizo todavía más evidente. Dani Olmo, Ferrán Torres, Pedri, Pau Cubarsí y Nico Williams tuvieron oportunidades para romper el empate, pero se encontraron una y otra vez con la figura del Dibu Martínez.

El arquero argentino sostuvo al equipo con intervenciones decisivas y permitió que la final llegara igualada hasta los últimos minutos. Sin embargo, en el tiempo agregado, Enzo Fernández fue expulsado por doble amonestación, dejando a la Selección con un jugador menos para afrontar la prórroga.

España mantuvo la presión en el tiempo suplementario. A los 96 minutos le anularon un gol a Nico Williams y, diez minutos después, encontró la ventaja definitiva con la aparición de Ferrán Torres.

Argentina intentó sostenerse en partido hasta el final, pero no logró revertir el resultado. España administró la diferencia y terminó celebrando un título que coronó el rendimiento mostrado a lo largo de toda la competencia.

La derrota no borra el recorrido de una Selección que defendió el título mundial hasta el último partido y volvió a ubicarse entre las dos mejores del planeta. Argentina llegó a la final como campeona vigente y entregó la corona solamente ante un rival que mostró mayores argumentos futbolísticos.

También fue un cierre de enorme carga simbólica para Lionel Messi, protagonista central de un ciclo histórico que alcanzó su punto más alto con la conquista de Qatar 2022. A los 39 años, el capitán volvió a conducir a la Selección hasta una final mundialista y completó una nueva campaña de máxima exigencia.

No hubo una segunda coronación consecutiva, pero sí un desenlace digno para un equipo que sostuvo su competitividad hasta el último día. Argentina terminó subcampeona del mundo, mientras que España confirmó su superioridad y se convirtió en la nueva campeona.