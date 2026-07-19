Colapinto volvió a destacarse: fue 10° en Bélgica y sumó un punto para Alpine

Franco Colapinto volvió a destacarse en la Fórmula 1 al finalizar 10° en el Gran Premio de Bélgica, resultado que le permitió sumar un punto para Alpine tras una de las actuaciones más sólidas desde su regreso a la máxima categoría.

El piloto argentino protagonizó una carrera de gran nivel en el histórico circuito de Spa-Francorchamps, con una excelente largada, maniobras de sobrepaso decisivas y una notable defensa en las vueltas finales para conservar la última posición que otorgaba puntos.

Desde el inicio, Colapinto mostró un ritmo competitivo. En la largada ganó tres posiciones al superar a Pierre Gasly y Gabriel Bortoleto, además de aprovechar el incidente que dejó fuera de carrera a George Russell, para ubicarse en el octavo puesto durante las primeras vueltas.

A lo largo de la competencia, la estrategia de paradas en boxes y la aparición de un Virtual Safety Car modificaron el desarrollo de la prueba, aunque el argentino volvió a recuperarse con grandes maniobras en pista.

Uno de los momentos más destacados llegó en la vuelta 30, cuando Colapinto realizó una espectacular maniobra para superar en una misma acción a Pierre Gasly y Liam Lawson, recuperando el décimo lugar.

En el tramo final, el piloto de Alpine debió sostener una intensa defensa frente a Gasly, Lawson y Nico Hülkenberg, que se mantuvieron a menos de un segundo durante varias vueltas. Sin cometer errores y administrando el rendimiento de los neumáticos, logró mantener la posición hasta la bandera a cuadros.

La victoria quedó en manos del italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), quien se impuso por delante de Charles Leclerc y Max Verstappen, completando el podio.

Para Colapinto, el 10° puesto representa un nuevo resultado positivo y confirma su crecimiento en la categoría. Después de haber sumado en Silverstone, el argentino volvió a meterse en la zona de puntos gracias a una actuación que combinó velocidad, inteligencia estratégica y una defensa impecable sobre el cierre de la carrera.