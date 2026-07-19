Messi va por otra estrella: Argentina enfrenta a España en la gran final del Mundial

Argentina y España protagonizarán este domingo una final inédita para definir al campeón del Mundial 2026. El seleccionado dirigido por Lionel Scaloni buscará conquistar su cuarta Copa del Mundo, mientras que el conjunto español intentará obtener su segunda estrella.

El encuentro tendrá además un atractivo especial por el duelo entre Lionel Messi, que disputará una nueva final mundialista, y Lamine Yamal, la joven figura española que llega como una de las grandes revelaciones del fútbol internacional.

El recorrido de ambos equipos hasta la definición fue muy diferente. España comenzó la fase de grupos con un inesperado empate sin goles frente a Cabo Verde, pero luego encadenó victorias consecutivas. En las rondas eliminatorias dejó en el camino a Austria, Portugal, Bélgica y Francia, recibiendo apenas un gol en todo el certamen.

Argentina, en cambio, mostró un sólido rendimiento durante la fase inicial, pero debió afrontar cruces mucho más exigentes desde los dieciseisavos de final. Superó a Cabo Verde en tiempo suplementario, luego remontó ante Egipto, volvió a imponerse en el alargue frente a Suiza y, en semifinales, eliminó a Inglaterra tras revertir nuevamente el resultado.

La final también tendrá un fuerte componente simbólico por el enfrentamiento entre Messi y Yamal, dos futbolistas con pasado y presente vinculados al Barcelona. En la previa del partido, el delantero español elogió al capitán argentino y aseguró: "Todo el mundo sabe quién es Messi, pero nadie se esperaba el nivel tan alto que está dando. Eso sí, si llego a la final, la quiero ganar".

Otro de los focos estará puesto en los entrenadores. Lionel Scaloni y Luis de la Fuente mantienen una estrecha relación personal desde que el técnico español fue uno de los formadores del argentino durante su etapa de capacitación como entrenador.

La definición del torneo también contará con varias particularidades fuera del campo de juego. Según lo anunciado por la organización, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entregará el trofeo junto al titular de la FIFA, Gianni Infantino. Además, el espectáculo del entretiempo será el más extenso en la historia de los Mundiales y el equipo campeón recibirá, por primera vez, anillos conmemorativos, al estilo de las principales ligas deportivas estadounidenses.

El partido se disputará en el Estadio Nueva York, ubicado en el estado de Nueva Jersey, donde todo está preparado para conocer al nuevo campeón del mundo. Argentina irá en busca de su cuarta estrella, mientras que España intentará levantar la segunda de su historia.